Fernando Tatis agradece confianza de Estrellas por extensión de contrato

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El mánager de las Estrellas, Fernando Tatis, aseguró que se siente agradecido por la confianza que le ha otorgado ese club, al concederle una extensión de contrato por tres temporadas, a partir de la venidera campaña (2023-2024), en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Estoy muy feliz, muy contento, y muy agradecido”, manifestó Tatis por medio a un despacho de prensa de las Estrellas.

“Estamos viendo la confianza, la responsabilidad que se nos está otorgando”, agregó el capataz de las Estrellas, quien llevó al conjunto a la Serie Final en cada una de las pasadas dos temporadas, en el torneo de la Liga Dominicana.

Tatis, también condujo a las Estrellas a ganar el campeonato nacional, en su primera campaña como mánager, en la contienda 2018-2019.

La ocasión anterior a esa, en la cual las Estrellas ganaron un campeonato, fue 51 años atrás, en la temporada 1967-1968.

Así, Tatis ha llevado a las Estrellas a la Serie Final, en tres de las cuatro temporadas en las cuales ha sido mánager del club. No lo dirigió en el torneo 2020-2021, cuando las Estrellas llegaron a la Serie Semifinal.

HAN AGREGADO VELOCIDAD

Tatis explicó que las Estrellas han agregado velocidad a su equipo con los movimientos que han realizado en la actual temporada muerta, en la cual han realizado varios cambios de jugadores. También han firmado tres relevistas como agentes libres.

“Estamos agregando sangre nueva, piernas, velocidad”, sostuvo Tatis.

“Buscamos jugadores que quieran pertenecer mucho más a nuestro equipo” añadió.

Las Estrellas firmaron a los relevistas agentes libres Román Méndez, Neftalí Féliz y Luis Reyes, en la actual temporada muerta.

Por vía de cambios consiguieron los servicios de jugadores de ofensiva tales como Nomar Mazara (OF), Eguy Rosario (3B/2B/OF), Jhonkensy Noel (OF/DH), Juan Guerrero (OF), Willy Vásquez (OF).

Rosario se robó 21 bases la temporada pasada, en AAA, donde pegó 22 jonrones para el equipo sucursal de los Padres de San Diego (El Paso). En 2021, se robó 30 bases y pegó 12 jonrones, en AA.

Guerrero se estafó 18 bases, en Clase A, en 2022, cuando pegó 14 jonrones para el equipo sucursal de los Rockies de Colorado (Spokane Indians).

Vásquez tuvo 25 hurtos la pasada campaña pasada con el equipo sucursal de los Rays de Tampa en Clase A (Bowling Green Hot Rods).

Mazara (bateador zurdo) y Noel (bateador derecho) son dos bateadores de poder. El primero (Mazara) con cuatro 20 o más jonrones en sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas (de 2017 a 2019) y el segundo con 32 jonrones, repartidos en actuaciones en Clase A Avanzada y Triple A.

Así como adquirieron vía cambios a los mencionados bateadores de ofensiva, las Estrellas obtuvieron los derechos sobre los contratos de los relevistas Julián Fernández, Sammy Peralta, Fernery Ozuna, Luis Ledo.

“Había que realizar algunos movimientos para ganar un campeonato”, observó Tatis.

Las Estrellas quedaron en el segundo lugar en cada uno de los últimos dos torneos, en los cuales llegaron a la Serie Final, bajo la conducción de Tatis. Una temporada antes (2020-2021) llegaron a la Serie Semifinal. Tatis no fue entonces el piloto del club. Lo fue el venezolano José Alguacil.

En la actualidad, las Estrellas no ganan un campeonato desde la campaña 2018-2019, cuando Tatis se estrenó como su mánager.

