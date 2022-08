Fernando Tatis afirma “se ha destruido la imagen de su hijo” con suspensión por algo insignificante

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El padre del jugador estrella de Los Padres de San Diego, Fernando Tatis Junior, suspendido la semana pasada por 80 juegos por violar los protocolos anti drogas de las Grandes Ligas, afirmó que se ha destruido la imagen de su hijo por algo insignificante, calificando como una catástrofe que la figura del campo corto haya sido empañada.

Hablando en español desde la República Dominicana en una entrevista el martes con el programa en inglés “The Midday Show”, el señor Fernando Tatis (padre), dijo que se confirmó que lo que produjo la situación del pelotero fue un corte de pelo en el que se usó un tinte denominado “Trofobol”, y el error del jugador fue no haber leído la etiqueta para verificar el contenido del colorante de pelo.

El papá de la estrella de San Diego, quien jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas, añadió que parte del tinte se quedó en un costado del cuello de su hijo que el campocorto mostró en la cuenta de su madre en Instagram explicando lo ocurrido y negando que se tratara del uso de esteroides.

El tinte, que no se vende en los Estados Unidos, es un aerosol que se usa para tratar afecciones de la piel como cicatrices y quemaduras. La etiqueta enumera el clostebol, el esteroide anabólico para el que Tatis Junior dio positivo, y la neomicina, un antibiótico, como sus dos ingredientes principales.

Tatis Junior recibió la suspensión de los 80 juegos el viernes último después de dar positivo por clostebol, con lo que no podrá jugar en los 48 juegos restantes de la temporada regular de los Padres y sin importar cuánto avancen en los playoffs, si clasifican a las finales.

Reconoció que su hijo cometió un error al no darse cuenta de que el medicamento contenía un esteroide, una violación directa de la política de drogas acordada conjuntamente entre MLB y la asociación de jugadores, pero agregó que podría haber sido manejado mejor por la liga, sin entrar en detalles.

“No creo que haya razón para destruir la imagen de un jugador por algo tan insignificante como eso”, dijo a “The Midday Show” en español.

El padre agregó que “esto es una catástrofe lo que ha ocurrido, no solo para Junior, sino para todo el béisbol. Hay millones de fanáticos que van a dejar de ver el béisbol ahora. Es una decepción total para los fanáticos dominicanos, fanáticos en todo el mundo, por algo tan insignificante que no valió la pena. Es un tópico.

Añadió el papá que lo que salió positivo en el cuerpo de su hijo es algo que no da fuerzas, en primer lugar, no amplifica el entrenamiento con pesas, en segundo, no tiene testosterona y el tercero, no contiene absolutamente nada que le dé una ventaja en el juego.

“Lo que ha ocurrido es una catástrofe para el béisbol”, precisó.

Dijo que él y su hijo planean visitar varias ligas de la República Dominicana para explicar su versión de los hechos a los jóvenes peloteros.

“Hay algo que nadie podrá quitarme nunca: la gracia con la que juega Fernando”, dijo el padre. “No hay un ser humano que pueda quitar eso jamás”.

El resto de la suspensión se cumplirá al comienzo de la temporada 2023. La sanción se le impuso a Tatis Junior cuando se encontraba en la etapa final de la recuperación de la lesión en la muñeca izquierda que sufrió durante el invierno en un accidente de motocicleta en la República Dominicana en diciembre 2021, según las noticias.

Los dos incidentes, junto con la extensión de 14 años y $340 millones que firmó en febrero 2021, generaron serias preocupaciones sobre la confiabilidad del campocorto de 23 años y provocaron fuertes comentarios de miembros clave de Los Padres, en particular del gerente general AJ Preller quien aludió a problemas de confianza mientras hablaba con reporteros la semana pasada desde Washington, DC.

Tatis Junior planea reunirse con Preller hoy jueves, dijo una fuente a ESPN Deportes confirmando un informe del periódico The San Diego Union Tribune.

También planea dirigirse al equipo como un todo y reunirse por separado con el presidente de Los Padres, Peter Seidler, en una reunión que no ha sido fechada todavía.

Clostebol es, de hecho, un derivado de la testosterona y es un esteroide anabólico que ha sido prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

También los peloteros Dee Gordon y Freddy Galvis fueron suspendidos previamente por dar positivo a una sustancia prohibida por las Grandes Ligas que incluye el clostebol desde el inicio de su programa de pruebas de drogas en 2003.

Tatis Junior es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 80 jonrones y 50 bases robadas en los primeros 300 juegos de su carrera, pero habrá jugado solo 273 de los 546 partidos programados para la temporada regular de 2022.

No pudo jugar en las últimas siete semanas de la temporada 2019 debido a una reacción de estrés en la zona lumbar y pasó el 2021 lidiando con un problema en el hombro izquierdo que muchas veces lo mantuvo fuera de la alineación.

Su ausencia de un año en 2022 ha sido producto de factores que aparentemente estaban bajo su control.

Y la sanción de los 80 juegos llega en el peor momento para la franquicia de Los Padres, que vació su sistema de fincas para adquirir a Juan Soto y ha elevado su nómina a récords históricos en busca de su primer campeonato.

En una larga declaración emitida el viernes, Tatis Junior dijo que consideró brevemente apelar la suspensión antes de decidir cumplir el castigo y agregó que está completamente devastado.

