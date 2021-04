Fernando Tatis afirma regresar como manager es un gran reto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El recientemente designado mánager de las Estrellas, Fernando Tatis, manifestó que tanto para él, como para los jugadores, constituye un nuevo reto su designación al frente del club, en el terreno de juego.

Tatis afirmó, por medio a un despacho de prensa de las Estrellas, que para él es un nueva oportunidad de trabajar con los jugadores en el terreno de juego, compartiendo ideas en aquello que entienden deben mejorar todos –él, como mánager, incluido-, lo cual aseguró es lo que le gusta.

El técnico señaló que en las Estrellas todos están trabajando hacia una misma meta y que no se trata del esfuerzo de una sola persona, lo cual considera es lo que hace grande un equipo y aquello que permitirá a su club alcanzar la meta que en el mismo se han trazado para el próximo torneo: volver a ser los campeones del béisbol profesional dominicano.

Tatis fue anunciado el domingo pasado, por el gerente general de las Estrellas, Félix Peguero, como el mánager para la temporada 2021-2022, del equipo con sede en San Pedro de Macorís.

El petromacorisano fue el piloto que condujo a las Estrellas a la coronación como equipo campeón, en la temporada 2018-2019, luego de una sequía de 51 años, sin levantar el trofeo de monarca. Estuvo al frente del club por dos temporadas.

Ahora, y desde la campaña pasada, Tatis fungía como vicepresidente de desarrollo de jugadores y relaciones con los jugadores de Grandes Ligas que están en la nómina local de las Estrellas, como reservas del club.

Por su intermedio, en una labor propia de sus funciones, las Estrellas consiguieron que en los playoffs de la temporada pasada vieran acción con el equipo los cotizados “big leaguers” Fernando Tatis Jr. (hijo del actual mánager) y Robinson Canó.

Deben mejorar como equipo

Tatis consideró que las Estrellas deben mejorar como equipo para la próxima temporada.

“Tenemos que mejorar como equipo, en todo el sentido de la palabra”, acotó Tatis. “Desde mi persona, como mánager tengo que mejorar, como todo, como la cabeza”.

“Es un nuevo reto para todo quien está involucrado con el equipo de las Estrellas” sostuvo Tatis.

“Creo que todos estamos trabajando hacia una misma meta. Eso es lo que me gusta, en realidad. No se trata de Fernando Tatis, no se trata de una persona. Eso es lo que nos hace grandes, cuando todos somos uno y uno somos todo”.

“Eso es lo que me gusta, compartir ideas, compartir decisiones. Esa será la pieza clave para alcanzar lo que queremos en la próxima temporada. Seguiremos avanzando”, enfatizó.