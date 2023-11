Fernando Contreras revela Balaguer falleció un día antes de recibir la alta médica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El reputado gastroenterólogo Fernando Contreras reveló este domingo que el expresidente Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer falleció un día antes de recibir la alta médica, luego de que el equipo médico que le atendía logró detener el profuso sangrado estomacal por el que fue ingresado en la clínica Abreu de esta capital.

El deceso del político más influyente de República Dominicana en los últimos 50 años se produjo la madrugada del domingo 14 de julio del año 2002 y, de acuerdo con el doctor Contreras, el sábado 13 se estaban haciendo los preparativos para enviarlo a su casa el lunes 15 de ese mes.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda» , el galeno explicó que siempre se cuestionaba sobre la forma en que moriría el nonagenario político, pero jamás pensó que, muchos años después, le tocaría a él ser una figura importante en los últimos días de su vida.

También recordó que él se crió en una generación donde pensaba que presidencia de la República era sinónimo de Joaquín Balaguer.

Recordó que su evento último final fue una úlcera enorme en el estómago que nunca pudieron determinar si era maligna, aunque la biopsia dio que era benigna, pero eran muy superficiales. El evento que lo llevó a la clínica era el sangrando y aunque lo pudieron parar, volvió a sangrar en una segunda ocasión.

“Porque son de las cosas que, cuando uno tiene tanta edad, y tantos problemas médicos, había que tomar una decisión de si lo anticoagulábamos o no, porque ya había tenido muchos eventos neurológicos”, explicó el facultativo.

Agregó que, “cuando controlamos el sangrado lo empezamos a anticoagular de nuevo, volvió y sangró, en ese segundo evento vomitó sangre, hubo que intubarlo y, milagrosamente, a sus 96 años lo pudimos extubar”.

“Y curiosamente muere en el momento en que ya estaba estabilizado, es decir que él muere un domingo en la madrugada, el sábado en la noche tuvimos una reunión en su misma habitación, creo que estaba el doctor Pedro Pablo Paredes, entre otros, y el plan era ese, el domingo en la mañana ir a su casa para tenerlo todo preparado porque el lunes le íbamos a dar de alta, pero los designios del señor decidieron mandarlo a buscar ese día a una mejor morada», narró el médico especialista en vías digestivas.

Derrame lo limitó mentalmente pero reaccionaba de forma inmediata cuando lo visita Hipólito, el Cardenal o Leonel

El doctor Fernando Contreras quien asistió al expresidente Joaquín Balaguer en los últimos días de su vida dice que le había gustado conocerlo con sus facultades físicas y mentales en perfecto estado, pero en el momento que le brindó atenciones médicas ya estaba muy deteriorado.

“Él había tenido un derrame previo, no muy lejanos al sangrado, y la verdad es que su facultad física y mental en esos momentos era muy limitada, yo te diría que las únicas tres personas que lo iban a visitar, y él reaccionaba de una manera casi inmediata, eran el entonces presidente de la República Hipólito Mejía, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y el expresidente Leonel Fernández”, reveló el reconocido gastroenterólogo.

Agregó que, “esos eran los momentos más lúcidos que él tenía, estaba muy deteriorado, cuando estaba sentado quería estar parado, y cuando estaba acostado quería estar sentado”.

“Yo no puedo decir que tuve una conversación con él como la que me hubiese gustado tener, para sacar un poco de información de ese cerebro tan privilegiado, de esa vida tan controversial para muchos, pero, yo diría, excepcional para todos, ya sea uno o no de su bandera política, con sus luces y sus sombras”, precisó el doctor Contreras.

Dijo que en muchas cosas este país tiene que agradecerle al expresidente Joaquín Balaguer, aunque no se pueda tapar el Sol con un dedo sobre las sombras de sus gobiernos.

Gastroenterólogo dice no ha tenido un paciente más noble y agradecido de la vida que Freddy Beras Goico

Freddy Beras Goico fue otro influyente personaje de la vida pública nacional que fue paciente del doctor Fernando Contreras, de quien dice que llevaba una vida muy organizada, y que asumió con mucha nobleza su enfermedad, además de ser una persona agradecida de la vida y de su familia.

“La verdad es que Freddy vivía una vida muy organizada, quizás su único factor de riesgo es que siempre tuvo sobrepeso, creo que fumó alguna vez, pero ya no lo hacía, prácticamente no tomaba, él no era mi paciente antes de su problema médico, pero, desgraciadamente el tumor que tuvo no era del que podía evitar, que podría detectarse temprano”, precisó el Galeno.

Agregó que, “quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que, yo jamás pensé que su calidad humana fuera de tal magnitud de poderte decir que, creo no haber tenido un paciente más noble, más agradecido de la vida, del cuidado, de su familia, y que a mi me diera más satisfacción en los cinco años que lo estuve tratando, que Freddy Beras Goico”.

El galeno dijo que el aprecio y la valoración que tenía la gente por Freddy, él lo pudo comprender cuando fue su paciente, porque se trataba de un ser humano de mucha nobleza y un gran corazón.

Dice Carcinoma del Páncreas y Vesícula los cánceres más mortales, define milagrosa cura del Hepatitis C

Los tumores cancerígenos más agresivos son el carcinoma del páncreas y el de Vesículas, de acuerdo con el gastroenterólogo Fernando Contreras, aunque también alertó de los peligros que representan los de Hígado, Esófago, Estómago y Colon, cuando no hay una detección temprana.

“El cáncer de Páncreas tiene varios problemas, es un órgano extremadamente vascularizado que está muy profundo en la cavidad abdominal, hay dos tipos, uno que es quístico que por lo general es poco agresivo y tiene lesión premaligna, tu lo puede encontrar y darle seguimiento y esos pacientes casi nunca fallecen, pero el carcinoma del Páncreas que es el más frecuente, por lo general, dependiendo de su localización, casi siempre se detecta el tumor muy avanzado, y es muy agresivo”, afirmó.

Contreras aclaró que, aún los pacientes que son candidatos para cirugías, “cuando los operamos pensando que no se ha regado, como dice la gente, la realidad es que cuando analizamos la pieza, casi siempre se ha regado”.

“Entonces, en esos casos tú lo más que puede hacer es prolongar la vida, pero, desafortunadamente, la terapia, y la radio terapia, ni la quimioterapia, todavía hoy son muy eficaces, aunque un poco más que hace unos años”, señaló.

No obstante, Fernando Contreras, precisó que la mayoría de los pacientes que tienen un cáncer que no son operables duran menos de un año, cuando son operables y reciben un tratamiento adecuado pueden durar hasta cinco años.

En cuanto al cáncer de la vesícula, el reputado gastroenterólogo manifiesta que, aunque son muy escasos, lo cierto es que esas son las noticias que paciente y médico no quieren recibir.

“Yo siempre digo que ese es el cáncer que tu no quieres tener, yo le tengo más miedo al cáncer de Vesícula que al cáncer de Páncreas, por suerte no es tan frecuente, o yo diría que es poco frecuente, prácticamente no hay forma de diagnosticarlo temprano”, advirtió el profesional de la medicina.

Dijo que una de las condiciones que pueden producir un cáncer de Vesícula, es si el paciente tiene pólipo en ese órgano que, aunque la mayoría de las veces van a ser benignos, todo aquel que recibe ese diagnóstico, su tamaño debe ser seguido cada seis meses, o cada año.

“De forma tal que si el pólipo ha crecido un centímetro hay que ser drástico y sacar la Vesícula, porque la posibilidad de que eso sea un adenoma que es una lesión premaligna, y luego pueda desarrollar un cáncer es mucho más alto cuando alcanza el centímetro”, detalló.

El médico insistió en que ese es el cáncer que nadie quiere tener, porque todavía se detecta uno de Colon y hay la posibilidad de curarlo, pero, así como el cáncer de páncreas nunca se detecta a tiempo, el de Vesícula es similar.

Sobre la Hepatitis C, el especialista en enfermedades del Abdomen dijo que ya el tiempo en que uno de cada tres pacientes con cirrosis hepáticas moría, provocado por dicha enfermedad viral, es cosa del pasado.

“En cuanto a la Hepatitis C que era el cuco de las hepatitis virales, porque la mayoría de la gente que se infectaba no se curaba, no teníamos terapias adecuadas, casi un tercio de esas personas morían, como consecuencias de Cirrosis causadas por este virus, hoy tenemos no uno, sino tres medicamentos milagrosos, porque no podemos decir otra palabra, porque tomar una enfermedad crónica que, prácticamente nadie la podía curar, y hoy se cura”, reveló.

Agregó que “con una pastilla al día, con ocho a 12 semanas, dependiendo de la medicina que usemos, podemos dársela a cualquier persona que tenga Hepatitis C aunque tenga enfermedad avanzada, y prácticamente más del 99% de los pacientes son curados y, como consecuencia de ese tremendo avance, hoy nadie debe morirse, casi, por Hepatitis C”.

En otro orden, el reconocido facultativo llamó a la población a tomar medidas de precaución con la calidad del agua para consumo humano y de uso en los quehaceres domésticos, tras los torrenciales aguaceros del pasado fin de semana, y recomendó hervirla y clorificarla. Igual precaución hay que tener con los alimentos, principalmente los que hay que tener climatizados, ya que el mismo fenómeno provocó interrupciones del servicio eléctrico de varias horas, y en muchos casos, donde hizo más daños, de varios días.

El doctor Contreras también hizo un llamado a evitar los excesos en las fiestas de navidad y año nuevo, tanto con la ingesta de bebidas alcohólicas como de alimentos típicos de la época.