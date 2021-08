Fernando Bruno lanza su nuevo sencillo “Tiempo”

Comparte esta noticia

Se presentará en concierto el próximo 12 de agosto en Chao Teatro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el propósito de realizar y llevar buena música a todos los continentes, el actor y cantante de música pop latino y fusión, Fernando Bruno, lanza su más reciente tema musical “Tiempo” disponible en todas las plataformas digitales.

“En estos momentos estoy enfocado en mi carrera musical como cantante pop latino y he lanzado sencillos como “Dámelo”, “Suficiente Ya”, “La Liberación” con una fusión tropical, experimental y con un nuevo sonido más comercial, el pasado mes de junio salió al mercado el efusivo tema, “ABEY” el cual expresa la libertad de esparcir amor y empatía, es lo que busco con su música y arte en general”, expresó el cantante.

Bruno quien por demás es bailarín dominicano, desde temprana edad está ligado a las artes, estudió música en el CEMM y en la Escuela de Bellas Artes. Actuación en JAM Academy, TheAmus Musical Theater, Conservatorio de Laura García Godoy, hace dos años emigro a Nueva York para continuar desarrollándose como artista en The New York Conservatory For Dramatic Arts y Lee Strasberg Institute for Film and Theater.

Con más de 10 años de carrera ha participado en obras teatrales y musicales como: La Novicia Rebelde, Shrek: El Musical, El Despertar de la Primavera, Tingo: El Musical, Ybor City, Letters from Cuba, y la más reciente Metamorfosis. Se estará presentando en concierto este próximo 12 de agosto en Chao Teatro en Ágora Mall, donde cantará sus más recientes temas y algunos covers, así como la participación de invitados especiales.

