Fernández Mirabal afirma que el PLD es la única estructura partidaria del sistema de partidos de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jaime David Fernández Mirabal, exvicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), definió a esa organización como la única estructura partidaria del sistema de partidos de República Dominicana.

Para avalar esa afirmación Fernández Mirabal destacó que el PLD tiene representación en cada rincón del país y ahora viene de escoger sus direcciones de demarcación en un hermoso proceso de renovación y adecuación.

“Es la única organización del sistema de partidos con la capacidad de tomar uno de sus dirigentes, sin nombre sonoro y sin dinero, solo con formación política, y convertirlo en presidente de la Republica”, dijo al responder inquietudes de sus entrevistadores en el programa “Matutino del País”, en el que precisó que ese fenómeno se vivió con dos de sus dirigentes.

Explicó que el PLD con un sólido liderazgo del Profesor Juan Bosch, ha girado siempre en torno a una estructura partidaria de organismos.

Fernández Mirabal atribuye a la fortaleza y cualidades que exhibe el PLD las razones de los ataques despiadados en contra de la organización y sus dirigentes provenientes del Gobierno, de su partido y de otros opositores.

“Es que para combatirnos necesitan de una percepción negativa procurando desacreditarnos y el caso del seleccionado candidato presidencial, Abel Martínez, tratar de destruir una figura que la gente aprecia por la obra realizada tanto en el Congreso como Santiago de los Caballeros y por su capacidad y gerencia” apuntó.

Fernández Mirabal fue reiterativo en explicar que es imposible la reelección de un mandatario en un país en que su economía esté marcada por un alto nivel inflacionario.

“No es posible la reelección con inflación. No se trata de un invento mío. Es que no existe precedente en la historia de América y del mundo de que un gobierno en democracia, con inflación, pueda reelegirse «, apuntó.

Es que la gente no vota por quien le sube la comida, la gente no vota por la inflación, reiteró el ex vicemandatario, apuntando que ese es un fardo muy pesado.

Explicó Jaime David Fernández Mirabal que conociendo esa realidad desde el Gobierno en lugar de procurar correctivos a esa situación, prefieren detractar sus adversarios políticos.

