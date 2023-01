Fernández de Oliveira, campeón del LAAC 2023

EL NUEVO DIARIO, RÍO GRANDE, PUERTO RICO.- El argentino Mateo Fernández de Oliveira se casó con la gloria al ganar el Latin America Amateur Championship (LAAC) que se jugó esta semana en el Grand Reserve Golf Course en Puerto Rico. El torneo, organizado por The Masters, la USGA, y la R&A, celebró su octava edición en La Isla del Encanto jugando en el diseño del norteamericano Tom Kite, campo que también recibe desde 2008 un evento del PGA Tour, el Puerto Rico Open.

Mateo llegó a la última ronda con score de -18 tras rondas de 68, 67 y 63, cerrando un domingo memorable con 67 golpes, para totalizar -23 (265). A 4 golpes quedó el mexicano Luis Carrera con -19, dejando el tercer puesto a Vicente Marzilio (ARG), quien terminó el evento con -17.

Fernández Oliveira quien 23 cumple años este lunes 16, recibió el trofeo del LAAC en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de los principales dignatarios de las organizaciones fundadoras del evento: The Masters (Fred Ridley, Chairman Augusta National), la R&A (Martin Slumbers, Chief Executive), y la USGA (Mike Whan, CEO), así como otros ejecutivos de dichas organizaciones. Con su triunfo, Mateo se convierte en el segundo argentino en ganar el torneo (Abel Gallegos, 2020), y en el tercer jugador en ganar luego de quedar segundo el año anterior. Los otros dos son Joaquín Niemann (2018), y Alvaro Ortiz (2019).

El campeón aseguró jugar en The Masters, The US Open y The Open de este año, 3 de los 4 majors del golf mundial. El próximo año el Latin America Amateur Championship se jugará en Panamá en el campo Santa María Golf Club, un diseño de Jack Nicklaus Design.

