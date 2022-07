Fernández apuesta por un Mercosur “unido” y un tratado conjunto con China

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LUQUE, PARAGUAY.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó este jueves por un Mercosur “unido” ante los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania, y propuso negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay por avanzar individualmente en un acuerdo con la nación asiática.

“En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento”, aseveró el mandatario durante su intervención en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en Paraguay de forma presencial.

“Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo”, agregó Fernández.

FUNDAR “OTRO MERCOSUR”

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino invitó al resto de Estados miembros de bloque a “fundar otro” Mercosur, en aras de garantizar su cohesión “de una vez y para siempre”, al tiempo que se mostró comprensivo con las demandas de sus homólogos de Uruguay y Paraguay, debido a las “asimetrías” existentes con Argentina y Brasil.

En ese sentido, Fernández manifestó su intención de debatir la “flexibilización” del Mercosur propuesta por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, siempre y cuando ese debate se produzca con el consenso de los Estados miembros.

“No me niego a analizar todo lo que haya analizar, porque me doy cuenta de que vivo en un mundo que está cambiando y que en ese cambio estamos en la cornisa, y no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa. Quiero que todos sigamos transitando juntos este tiempo y lo superemos juntos”, sostuvo el presidente argentino.

OPORTUNIDAD EN ALIMENTOS Y ENERGÍA

El jefe de Estado argentino también señaló que los países miembros deben trabajar para “hacer fuerte” al Mercosur, un “imperativo moral” para los mandatarios de la región, en un momento en que el mundo, por la guerra en Ucrania, está demandado más alimentos y energía.

“Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina somos enormes productores de alimentos. Tenemos una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento, una oportunidad única, si es que sabemos ponernos de acuerdo para aprovecharla. Tenemos el imperativo moral para ponernos de acuerdo y producir el alimento que el resto del mundo necesita”, subrayó.

Asimismo, Fernández instó a que los Estados miembros del Mercosur participen de forma mancomunada en algunos proyectos clave, como es la construcción de un gasoducto para conectar Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de hidrocarburos no convencionales ubicado en la Patagonia argentina, con otros países de la región; la producción de hidrógeno verde o la explotación de litio.

Todo ello con la intención, según el mandatario argentino, de que los países del Mercosur se conviertan “en grandes proveedores de alimentos y de energía”, mientras se “eliminan las asimetrías” dentro del bloque.

“¿Por qué en este momento no nos concentramos en ver cómo mancomunamos esfuerzos en un mundo que ha entrado en guerra, que no sabemos cuánta pobreza, cuánta hambruna y miseria va a deparar, y unimos esfuerzos para que sea lo menos dolorosa posible? ¿Por qué no nos dedicamos a eso?”, manifestó Fernández. E

Relacionado