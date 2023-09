Feris y Padilla, campeones 8vo. Torneo de Golf ADOCOSE

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – Nuevamente el sector seguros tuvo una fuerte cuota de representación en el mundo del golf con la celebración del octavo torneo ADOCOSE organizado por la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros en el campo de golf La Cana del Puntacana Resort and Club. 120 jugadores participaron en el torneo que se jugó en formato Scramble en parejas con el 25% del hándicap, y en el cual la pareja integrada por Miguel Feris y Francisco Padilla resultó la gran campeona, tras obtener el mejor score overall con 66 golpes (-6). De su lado, Julio Bournigal y Martín Robles con 62 golpes fue la pareja ganadora del mejor score neto overall. En la actividad también fue realizado un Shoot Out entre los equipos Corredores y Aseguradores, capitaneados por Carlos Flores y Franklin Glass, respectivamente. Los capitaneados por Glass, Miguel Feris, Ángel Cortina y Francisco González se alzaron con la victoria en el primer hoyo del playoff.

“Agradecemos la presencia del sector asegurador en esta gran cita anual. Pusimos en escena un gran evento para el disfrute de todos ustedes que son los principales actores de la industria, así como para nuestros invitados y jugadores. Muchas gracias por el apoyo y soporte de las empresas patrocinadoras que han hecho posible la realización de este torneo”, expresó Carlos Flores, presidente de ADOCOSE en su discurso de cierre. La premiación fue realizada en un impresionante montaje colocado en La Cana, que incluyó una gran cantidad de rifas, música, almuerzo y un gran ambiente.

GANADORES

Además de Feris – Padilla y Bournigal-Robles, triunfaron: Categoría A: 1ro. Franklin Vásquez – José Miguel Soriano (64). 2do. Wilfredo Baquero – Francisco Izquierdo (65), y 3ro., Jaime Herrera – Juan Tomás Herrera (66). Categoría B. 1ro. Julio Abreu – Joel García (65)*. 2do. José Luis Montero – Frank Paz (65)*. 3ro. Miguel Tavárez – juan Moreno (66). Categoría C. 1ro. Jojjan Cáceres – Elvis Mallol (63), 2do. Enmanuel Peña – Gabriel Fernández (64), 3ro. Antonio Cáceres – José Yude Michelén (65). Premios Especiales. Long Drive, Fernando Luis Rodríguez, y Acercamiento a Bandera, Santiago Hazim.

ADOCOSE realiza este torneo con la finalidad de fortalecer los vínculos entre sus miembros, empresas aseguradoras, administradoras de riesgos de salud, organismos reguladores, y clientes del sector seguros. El torneo fue patrocinado por importantes empresas del país.

SOBRE ADOCOSE

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) es una organización sin fines de lucro con 46 años de trayectoria en la República Dominicana, que tiene por objetivo principal ser líder de opinión y voz de referencia en materia de seguros, contribuyendo a la unidad de sus miembros para la mejor defensa de sus intereses comunes. ADOCOSE tiene varias filiales a nivel nacional y reúne a casi 200 miembros. Es miembro de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE).