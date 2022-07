Feris Iglesias: Los pediatras influyen en crecimiento, desarrollo y prevención enfermedades de los niños

Comparte esta noticia

Sociedad Dominicana de Pediatría: 75 años de educación médica continuada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Sociedad Dominicana de Pediatría fue la primera sociedad especializada fundada en el país, un 20 de julio de 1947, día en el que también se celebra el Día del Pediatra Dominicano; con el objetivo de que los pediatras tuvieran acceso a una educación continuada a través de congresos y convenciones de actualización de conocimientos, los cuales actualmente reúnen más de 2,500 profesionales y cuentan con la participación de galenos internacionales, quienes hacen exponencias de experiencias y conocimientos .

En estos simposios se tratan todas las especialidades pediátricas que se han desarrollado, siendo alguna de las más innovadoras la perinatología pediátrica, la cual incluye el cuidado del feto, la psiquiatría y psicología infantil, estas dos últimas en un principio no eran aplicadas a niños, por eso son consideradas innovaciones en la medicina pediátrica.

El investigador, infectólogo, pediatra, profesor y actual Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Jesús Feris Iglesias, manifestó que pese a los logros de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por establecer una educación continuada, hace falta lo que se llamaría una recertificación de conocimientos, la cual no solo aplicaría para los pediatras, sino para todos los profesionales de la salud.

La misma se realizaría cada 5 años, a través de exámenes elaborados en base a preguntas referentes a las causas, síntomas, diagnósticos de enfermedades y cuidado del paciente, en el que debajo de cada una de ellas se colocarían las referencias de estudio de la misma, permitiéndole al médico consultar distintas fuentes sobre ese caso.

Con esta modalidad no se busca suspender a los profesionales, más bien mantener frescos sus conocimientos, el cual se verá reflejado en un mejor tratamiento y manejo del paciente, evitando por consecuente demandas por mala práctica. Aunque es una alternativa de mejora en la medicina a nivel nacional, aplicarla no depende solo de la Sociedad, sino que involucra al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y las universidades, afirmó Feris Iglesias.

Vacunación; una recomendación médica que salva vidas

La persona más influyente en un paciente o familiar a la hora de vacunarse, es el pediatra. Según algunos estudios más del 80% de la aceptación de vacunas ha sido gracias a la recomendación médica. Aunque durante mucho tiempo solo existían vacunas para niños, gracias a los avances de la medicina la Organización Mundial de la Salud establece que las vacunas son para toda la familia.

‘Hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación’, por eso todos los años los adultos deben de vacunarse contra la influenza, la cual definió como el virus más virulento que existe, a excepción del covid-19, sin embargo, con la vacunación anual podría disminuir notablemente la mortalidad y las complicaciones.

Es importante destacar que más de 100 virus producen un cuadro similar (malestar, escalofríos y mucosidad), pero la influenza, aunque presente la misma sintomatología es la principal causante de internamiento y muertes, dio a conocer el galeno, al tiempo que recomendó la vacunación contra el virus del covid-19.

Otra recomendación fue la vacunación conjugada contra el neumococo; la cual ayuda a prevenir la neumonía del adulto; mientras que otras deben ser reforzadas en la edad adulta, como la vacuna contra la difteria (infección bacteriana que afecta las membranas mucosas de la nariz y la garganta), el tétano (infección bacteriana que afecta los nervios y músculos) y la tos ferina acelular (infección de las vías respiratorias), esta última es de suma importancia a la hora de tener contacto con recién nacidos, dado que estos aún no están vacunados y la infección es sumamente contagiosa.

‘Los pediatras influyen mucho en la prevención de las enfermedades y en el crecimiento y desarrollo de los niños, y las vacunas infantiles son muy aceptadas’. ‘De hecho, desde que se generalizó la vacunación en el país ya no tenemos el virus del polio, no tenemos sarampión, no tenemos rubeola, ocasionalmente puede haber un caso de tétano y no neonatal, porque las mujeres embarazadas las vacunan contra el tétano’, especificó el pediatra infectólogo, quien ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría y presidente fundador de la Sociedad Dominicana de Infectología.

Las vacunas en los niños son muy importantes y cada vez hay mas vacunas para prevenir enfermedades, una de las que se puede mencionar es la del VPH (Virus del Papiloma Humano), la cual solo se ha contemplado en niñas y con la que se evita el cáncer del cuello uterino en las mujeres, pese a esto el Dr. Feris Iglesias reconoció que sería muy factible que también sea colocada a niños.

70% de los casos de fiebre son infección

La fiebre es el principal síntoma que presenta un paciente a la hora de tener una enfermedad infecciosa, aunque no es exclusiva de las infecciones, si un paciente presenta fiebre por más de dos semanas en un 70% de los casos es debido a una infección, ya que el organismo utiliza elevar su temperatura como mecanismo de defensa, la prioridad debe ser investigar la causa de la fiebre para tratarla y no agotar esfuerzos por bajarla.

El galeno encomienda a los padres mantener constante observación hacia los niños que han padecido fiebre, covid-19 o algún proceso infeccioso y asimismo recomendó el uso de mascarilla para evitar enfermedades infecciosas.

