Feris confía Estrellas están en capacidad de ganar campeonato

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El presidente de las Estrellas, ingeniero Miguel Feris, manifestó que confía en que su club será capaz de ganar el título de campeón en el actual torneo de béisbol profesional dominicano, después de reforzarse debidamente antes del inicio del Round Robin o segunda etapa del certamen.

Feris señaló que los técnicos de las Estrellas (operaciones de béisbol, mánager, coaches) tienen elaborado un buen plan para el Round Robin, el cual calificó de factible, razón por la cual confía que harán buenas selecciones en el sorteo de reclutamientos de jugadores de los equipos eliminados para esa parte de la temporada (la segunda).

De igual manera, indicó que las Estrellas buscan reforzarse con la contratación de jugadores de otras ligas en el béisbol del Caribe, así como con la inclusión de algunos de los jugadores de Grandes Ligas que son parte de su reserva de nativos.

Sobre esos últimos jugadores, los de Grandes Ligas, consideró que son muy necesarios en este momento, cuando el equipo se prepara para la penúltima etapa del torneo.

Las Estrellas tienen entre los jugadores de su reserva de nativos a los “bigleaguers” Fernando Tatis Jr., Amed Rosario, Miguel Sanó, Raimel Tapia, Lewin Díaz, Cristian Pache; todos ellos jugadores de ofensiva. También a los lanzadores Johnny Cueto, Emmanuel Clase, Rafael Dolis, Joel Payamps, Yennsy Díaz, Williams Jerez, Jefry Rodríguez

El también jugador de Grandes Ligas Robinson Canó está actuando con el equipo, por segunda temporada seguida, esta vez desde la Serie Regular.

Estrellas es uno de los 4 equipos que deben disputarse en el Round Robin el pase a la Serie Final, donde se definirá el ganador del título de campeón. Otros dos equipos, Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, también se cuentan en el mencionado grupo, cuando queda por definir el cuarto integrante del mismo, entre Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, enfrentados en un mini playoff. El equipo Toros del Este fue eliminado.

Las Estrellas terminaron en el segundo lugar de la Serie Regular, con record de 22-18, un juego por detrás de los Gigantes (23-17). Dominaron la tabla de posiciones la mayor parte de la contienda.

Carta abierta para contrataciones

Feris manifestó que los técnicos de las Estrellas tienen carta abierta, para la contratación de jugadores, en lo que resta del torneo.

El presidente de las Estrellas indicó que su equipo no tiene ninguna limitante para contratar a los jugadores que sean necesarios con tal de ganar el campeonato, y eso pese a señalar que el presupuesto de gastos del club, se agotó hace algún tiempo.

Sobre el particular, apuntó que quienes le conocen saben que él es un deportista de toda la vida (golfista) y que desde pequeño le enseñaron que a perder no se aprende, sino que se acepta la derrota, porque como deportista no se puede hacer otra cosa, pero que desde el momento en el cual él asumió la presidencia de las Estrellas su meta siempre ha sido ganar cada torneo.

Feris está en su tercera temporada como presidente de las Estrellas. El equipo ha avanzado a la postemporada en las últimas dos campañas.

