(VIDEO) Feria inmobiliaria para inversionistas haitianos logra ventas por más de RD$500 millones en Punta Cana

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- La feria inmobiliaria para inversionistas haitianos que se realizó en Punta Cana, logró ventas por RD$532 millones en negociaciones que se articularon entre los exhibidores y los asistentes al evento.

Cómo un gran éxito se puede denominar la primera Cumbre de Bienes Raíces, Fly & Buy Punta Cana, expresó Marcus Boereau, CEO de IMAR Ventures, empresa que facilita la inversión extranjera y crea oportunidades comerciales en bienes raíces.

De acuerdo a un comunicado, tras cuatro días de un evento que reunió a todos los actores de la industria inmobiliaria dominicana, incluidas empresas de construcción, desarrolladores, abogados, asesores financieros, expertos en banca y administración de propiedades en Punta Cana, IMAR Ventures logró guiar y ayudar a un grupo de inversionistas de élite provenientes de Haití y de otras partes del mundo a obtener una comprensión clara del mercado inmobiliario en la región este del país.

Todos los exhibidores pudieron materializar importantes ventas durante el fin de semana, acumulando un total de 30 unidades de apartamentos.

“Viniendo de Haití, hay una narrativa; de que dominicanos y haitianos no pueden trabajar juntos, de que la inversión extrajera solo viene de los países industrializados, de que los jóvenes no pueden protagonizar las industrias y el comercio, etc. ¡Eso no es cierto! IMAR Ventures y yo como CEO somos un claro ejemplo de que hay muchas puertas por abrir, y en este primer año, ya hemos abierto más 120”, expresó Marcus Boereau refiriéndose a las unidades vendidas en el 2021 y a lo bien que viene posicionándose su empresa en el mercado. El empresario también resaltó que “son cifras importantes de las que estamos hablando, beneficios tangibles para los inversionistas haitianos y, evidentemente, para el Estado Dominicano”.

Asimismo, invitó a seguir cambiando la narrativa, expandiendo las alianzas globales y construyendo riqueza generacional.

Por otro lado, Manuel Pacheco, director de inversión extranjera del Ministerio de Turismo, invitado de honor en el evento, indicó sentirse orgulloso de que República Dominicana sea el destino de inversión escogido por los asistentes, y garantizó la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley sin importar el país de origen de los compradores.

IMAR Ventures atrajo inversión directa que se traduce en beneficios para el Estado Dominicano a corto y a mediano plazo. No solo se trata de generar la venta del inmueble, sino que también se evalúa el acompañamiento de los clientes para seguir comprando y consumiendo los bienes y servicios dominicanos y asegurar las inversiones a través de asesoramiento en los requerimientos posteriores a la compra, se destacó.

