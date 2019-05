FENABANCA desmiente supuesto boicot contra la interconexión con Hacienda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana -FENABANCA-, desmiente públicamente que se esté pretendiendo desde esta institución promover un boicot en contra de la interconexión ante el Ministerio de Hacienda.

William Rosario Ortiz, presidente de la entidad, afirmo que Fenabanca está en la mejor disposición de hacer todos los aportes que sean necesarios en término de cooperación y organización a los fines de formalizar el sector bancas de loterías, transparentar las operaciones y todas las actividades que dentro del sector se presenten, pero esto está condicionado a la firma de un pacto que genere compromisos de ambas partes.

Rosario Ortiz, sostuvo que si hoy el país está lleno de bancas de loterías ilegales, los mayores responsables son los funcionarios del Ministerio de Hacienda que se dedicaron durante todo estos años a promover, fortalecer y legitimar la ilegalidad.

“Que si bien es cierto muchos banqueros tienen debilidades de transparencia en el sector, no es menos cierto que esos mismos banqueros se cansaron de dar viajes Hacienda pidiéndoles que defendiera sus inversiones frente a las bancas ilegales y Hacienda se hacía de la vista gorda”, adujo.

Por otra parte, el vocero nacional de Fenabanca, Lic. Michel Dicent, dijo que el sector bancas no aguanta más y ha decidido enfrentar el desastre e ir directamente al Palacio Nacional a solicitarles de manera pacífica y organizada al presidente Danilo Medina una intervención y solicitan al Gobernante a no dejarse confundir con las informaciones que les han suministrado los incumbentes de Hacienda que no se apegan nada a la verdad, sino más bien a la ilegalidad.

Indicó que el próximo miércoles 29 de mayo, las 36 asociaciones del sector irán al Palacio Nacional a entregar un documento para decirle al presidente Danilo Medina “que ya no aguantan más” y se busque una solución al problema.

Dicent, planteó las demandas del sector son: Cero privilegios, Erradicación de los verifones y Que no se coloquen más bancas y que se formalicen las que están conforme a lo que establece la Ley, que se apliquen los 200 metros de distancias que deben separar una banca de otra. Los 200 metros que el Ministerio de Hacienda utiliza como excusa, al decir que va a separar las escuelas, hospitales y las instituciones públicas de las bancas.

Aclaro que el mayor levantamiento que tiene el Ministerio de Hacienda de las bancas ilegales próximo a las escuelas, lo ha suministrado FENABANCA y hoy como no tienen como justificar su perversidad, han decidido levantar una campaña que ese es su único propósito, eso no es cierto Hacienda busca con esto destruir un sector que ha costado a familias honorables de este país más de 30 años y una cantidad enorme de trabajo y dinero.

