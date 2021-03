Feministas denuncian misoginia y racismo en homicidio de migrante salvadoreña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- Un grupo de feministas protestó la noche de este lunes en la capital de El Salvador por el homicidio de su compatriota Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de policías mexicanos y denunciaron misoginia y racismo en el crimen.

Unas 20 mujeres se concentraron en el Monumento a la Constitución, en San Salvador, para montar un altar con rosas y velas en honor a Salazar ante la mirada de cientos de transeúntes.

“Yo creo que sí hay racismo, hay misoginia”, porque “el Estado mexicano trata a los migrantes centroamericanos de formas brutales”, dijo a la prensa María José Cornejo.

La manifestante añadió que este caso “es un llamado a reflexionar culturalmente de cómo los mexicanos nos ven a nosotros los centroamericanos”.

Gabriela Paz aseguró que “esto es fruto de la militarización de las fronteras” de políticas que “criminalizan el acto de la migración”.

“Migrar es un derecho humano y cuando no encontramos formas dignas de vivir en nuestros países, migrar es una necesidad”, apuntó en una rueda de prensa.

Señaló que el fenómeno de las caravanas de migrantes centroamericanos es una especie de “estrategia de protección frente a estas políticas de muerte”.

“No podemos ver esto como un hecho aislado ni podemos pensar que el Estado mexicano va a reconocer una violación de derechos si únicamente excluye o penaliza a estos cuatro policías. Es toda su política migratoria de muerte la que está provocando este tipo de incidentes”, concluyó.

Las manifestantes gritaron frases como “Victoria no murió, la policía la mató”, “migrar es un derecho, abajo las fronteras” y “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

El suceso en el balneario turístico de Tulum, en el Caribe mexicano, ocurrió la tarde del sábado cuando la Policía la retuvo por supuesta alteración del orden público.

En las imágenes de un video difundido en redes sociales se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.

Las autoridades mexicanas procesaron este lunes a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la mujer.

La familia de la víctima reconoció la mañana de este lunes su cadáver mediante fotografías en la Cancillería salvadoreña.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares” y ella “no merecía esa muerte”, porque “fue un abuso de autoridad”, dijo a la prensa Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña.

La cancillería salvadoreña informó mediante sus redes sociales que la directora de Asistencia y Protección Humanitaria, Ana Irma Rodas, y el cónsul general en Acayucan, René Domínguez, se reunieron con el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes.

“Pusimos a la disposición todo nuestro aparataje institucional para que el proceso se lleve a cabo con la celeridad requerida”, indicó la fuente y añadió que “estamos realizando todas las acciones para proteger y acompañar de forma integral a las dos hijas de nuestra connacional”.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter que en este caso “hay más agresores y también más víctimas”.

“Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato)”, escribió el mandatario sin entrar en detalles.