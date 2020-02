Felucho ve como preocupante que Abinader aún no reconozca su derrota del 2016

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Felucho Jiménez, calificó de “preocupante” que a la fecha el principal candidato de la oposición, Luis Abinader, “no reconozca su derrota del 2016” y asuma “la misma actitud” ante los logros de los gobiernos del presidente Danilo Medina.

Sus declaraciones se desprenden de una pregunta del entrevistador Julio Hazim, donde Jiménez inició argumentando que la economía dominicana viene creciendo de manera sostenida desde la quinta década del pasado siglo, indicando que el país lleva cerca de ochenta años de desarrollo.

“Los opositores no reconocen si quiera las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Porque niegan el crecimiento que todos los organismos internacionales reconocen”, insistió.

El peledeísta externó su preocupación del accionar del candidato del Partido Revolucionario Moderno, aduciendo que desde mayo del 2016 a la fecha no ha reconocido “una amplia y convincente derrota”.

“¿Qué va a pasar en este país si él (Abinader) pierde 51 a 42, o 50.5 a 49.5 como perdió Peña Gómez de Leonel Fernández y del PLD en el año de 1996?”, cuestionó.

En ese mismo tenor, Jiménez hizo referencia a el expresidente Hipólito Mejía, diciendo que, contrario a Abinader, es más sensato y actúa con mayor cordura.

“Nunca había visto un período de ocho años de gobierno tan productivo, gestión gubernamental tan completa como la que ha desarrollado el compañero Danilo Medina”, enfatizó el dirigente peledeísta citado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Reconoció que dicha realidad no se corresponde con la percepción que se promueve desde la oposición, y de pasó narró la anécdota que en tiempos coloniales cuando se iba a construir el Fuerte San Gil, hoy área del malecón capitalino, debajo de la primera piedra se colocó una moneda de oro y al otro día ya no estaba; y que así pasaba al construir catedrales, monasterios, etc.

Para establecer el símil de que la gestión del presidente Danilo Medina está heredando una mala imagen que no le corresponde, Felucho Jiménez refirió leer el libro “La Mafia se sienta a la mesa” para conocer el origen de la corrupción en América Latina, aclarando las prácticas mafiosas se instalaron en Italia en los tiempos que estuvo ocupada por España, y que en realidad los italianos no son los creadores de la Mafia.

Al calificarse como un peledeísta de corazón a seguidas admitió que el gobierno atraviesa por un momento crítico de su imagen, pero sugirió que se haga más para revertir esa situación afirmando que se ha hecho muy poco para lograrlo.

Comparó la situación con la que vivió el líder fundador del Partido de la Liberación Dominicana, profesor Juan Bosch, cuya figura pretendió siempre ser desvirtuada desde los medios de comunicación, al extremo de calificarlo de comunista sin serlo.

Enfatizó que el PLD es el mejor partido con el que cuenta la sociedad dominicana actualmente, indicando que fruto de ello actualmente en América Latina no existen dos países que exhiban más crecimiento, nivel de vida, “y de seguridad incluso”, que República Dominicana.

