Felucho Jiménez crítica “enorme endeudamiento” del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Felucho Jiménez, exfuncionario y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó este lunes el “enorme endeudamiento” de este Gobierno, y deploró los cerca de 8 mil millones de dólares tomados en préstamo “sin conocerse el uso que se le ha dado a esos recursos”.

Entrevistado en el programa El Despertador, Jiménez, quien ratificó que solo conserva su condición de miembros del Comité Central del PLD, explicó que producto de esos préstamos el Gobierno está pagando intereses por un dinero que está en la bóveda del Banco Central, mientras tiene una muy baja inversión pública.

“Así es que hablan de que aumentaron las reservas internacionales, mientras tanto dejan de restaurar aulas, dejan de terminar puentes, construir carreteras, edificaciones escolares y hospitales, que ya eran muy pocas las que faltaban por entregarse, entre otros”.

En el caso de la educación y la pandemia COVID -19, Jiménez señaló que “las escuelas permanecieron más de un año cerradas, sin embargo, no terminaron ninguna de las que dejó el expresidente Danilo Medina en construcción”.

Agregó que el 4% otorgado por Medina en su gestión al Ministerio de Educación, genera más de 230 mil millones de pesos al año.

El miembro fundador del PLD indicó que algunas obras han sido paralizadas porque supuestamente carecen de estudios de impacto ambiental.

“Finalmente dejan de hacer inversiones para terminar realizándose cuando ya los materiales de construcción como varilla y cemento subieron enormemente. Realmente no entiendo”.

En cuanto al PLD expresó que la organización se encuentra trabajando en la implementación de su línea organizativa y electoral, una resolución de su recién concluido Congreso, que es su principal empeño, su reorganización.

“El problema del PLD no es que Danilo (Medina) no hable ni de declaraciones o que no hablen quienes fueron sus Ministros. No recuerdo muchas declaraciones de Joaquín Balaguer cuando pasaba a la oposición”, declaró Jiménez con la advertencia de las autoridades dirigen a las y los dominicanos, no ciudadanos de otras latitudes.

“Ahora Luis Abinader no está gobernando con suecos, noruegos y daneses, está gobernando con los mismos dominicanos que gobernó Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blando, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, y óyeme mi querida amiga, para cambiar la mentalidad de un pueblo ni las revoluciones han podido, me quedó ahí”, añadió.

Cuestionado sobre los supuestos actos de corrupción de pasados exfuncionarios favoreció el sometimiento de los infractores, que lo sometan pero que se respete el debido proceso de Ley” adujo.

