Felucho, Doña Margarita no es un águila ni tú una mosca

Nos causó indignación el modo burlesco conque el ministro Félix Jiménez (Felucho), este lunes 30 de septiembre, narró entre risas y carcajadas un par de encuentros con Doña Margarita en la última reunión del Comité Central en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Felucho hizo el relato mientras era entrevistado en el programa televisivo “Hoy mismo” que transmite Color Visión en horas de la mañana, con la participación de los entrevistadores Freddy Sandoval, Dani Alcántara y Oscar Medina, personalidades que no pudieron librarse del contagio de las burlas…

Vale recordar que antes de definirse las candidaturas a las primarias en las personas del Dr. Leonel Fernández y el ex Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el panorama se había tornado hostil entre las corrientes danilistas y leonelistas. Que, en medio de las vorágines fratricidas, Doña Margarita optó por no permanecer de brazos cruzados y se propuso a ambos líderes como la solución al conflicto, la garantía a la unidad y la persona ideal para representar al PLD en las elecciones presidenciales del 2020, y con el respaldo unánime de ambos líderes. Su clamor no fue escuchado. Entonces ella prefirió permanecer algo alejada de las contiendas, mirando de cerca cómo su esposo caía en desventaja en el uso de recursos para su promoción ante un Gonzalo Castillo promovido hasta la saciedad por todo el tren gubernamental y con Danilo a la cabeza. Al fin, este día tres de octubre, Doña Margarita Cedeño decidió dar a la publicidad su justa adhesión a la candidatura del Dr. Leonel Fernández…

Pero volvamos al segmento de la entrevista de Felucho Jiménez y su burla a Doña Margarita:

DANY ALCÁNTARA: “¿Por qué razón el Dr. Fernández quiere que el voto, a nivel presidencial, sea manual (la contabilidad del voto), por qué razón?”

FELUCHO JIMÉNEZ: “A él sólo le interesa lo suyo… Leonel ahora no solo quiere 4, quiere 8 más… Y como anda con Omar para arriba y para abajo yo dije: Pero… ¿qué es esto?… ¡Esto es un imperio!… O sea, ¿es un emperador que tenemos?… ¡Es una cosa de sucesión!”

FREDDYS SALDOVAL (interrumpiendo a Felucho): “Pero… Antes que Omar está Margarita…”

FELUCHO JIMÉNZ (piensa unos segundos y suelta una risotada): “Eso es otro capítulo…, Freddy, yo no voy a hablar de eso…” (Risas…)

DANY ALCÁNTARA (entre carcajadas y hablando a la par con Felucho): “¡Usted vino por no hablar…”

FELUCHO JIMÉNEZ (continuando su relato): “Ya ella me dio un abrazo… Mira, en la última reunión del Comité Central… Yo creo y no lo digo de relajo…. Me puedo reír, pero creo que es en serio…”

FREDDYS SALDOVAL (hablando a la par con Felucho): “¿Ya hicieron las paces?”

FELUCHO JIMÉNEZ (continuando): “…Ella me dijo: “vamos a darnos un abrazo” y yo le respondí: cómo no… Porque yo soy una persona… yo soy cibaeño, yo soy vegano… El cibaeño, por lo general, no tiene esa mala fe que a veces tienen algunas gentes de allá del sur…” (algarabía).

DANY ALCÁNTARA (entre carcajadas): “Tenga cuidado que el presidente es del sur…”

FELUCHO JIMÉNEZ (prosiguiendo su relato): “Lo que quiero decirles, en definitiva, efectivamente… Y cuando íbamos entrando… (se interrumpe y prosigue de inmediato) Íbamos Leonel y yo hablando en el camino del salón donde se reúne el Comité Político, antes de llegar al salón donde se reunió el Comité Central, y le dice Margarita a Leonel: “Ya hicimos las pases…” Y yo con ese cibaeño de origen campesino rural que hay en mi sangre, porque mi papá nació en El Naranjal, Paraje El Naranjal, Sección La Rosa, entre Río Verde y Cutupú, para ser más preciso, le digo: Leonel, es que yo nunca la entendí…”

FELUCHO JIMÉNEZ (prosiguiendo): “Me acordé de aquella frase que Juan Bosch usó alguna vez de que águila no casa mosca: tú eres un águila, Margarita, y yo soy una mosca. Yo no aspiro a la presidencia… Tu conflicto no es con gente que no aspira, tu conflicto es con gente que aspira (en ese instante Felucho gesticuló insinuando que lo hacía adrede dada la presencia de Leonel al lado de ella). ¿Quién soy yo?… Todos nos reímos menos ella… Volví a quererla… Margot, ¿cómo tú estás?” (concluyendo la anécdota con risas estridentes).

A mis apreciados lectores les invito a escuchar el video titulado “Felucho Jiménez habla de la refinería Dominicana de Petróleo…” El cual nos sirvió de motivación para el presente artículo. Búsquelo en You Tube Color Visión Canal 9. Y saquen sus propias conclusiones.

Por Ramón Nina T.

