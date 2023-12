“Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte” -Jorge Luis Borges.

La navidad es la mejor época del año para unos y no tan buena para otros, dependiendo de las experiencias que cada quien haya acuñado y de cómo haya decidido ver la vida, será asumida esta festividad.

Dicen algunos que los acontecimientos de la vida no son ni bueno ni malo, sino que uno les da el matiz conforme a la perspectiva como decida mirarlo.

Quizás por ello y en ese sentir, es que quiero compartirles que hace muchos años tomé la decisión de que cada navidad sea mejor que la anterior.

Y ello lo fui logrando poco a poco en un proceso en el que primero imperó mi decisión de tener siempre una gran y feliz navidad y segundo que con la práctica, no se si por mi perspectiva o por simple casualidad, cada navidad ha ido a mejor.

Ello así porque puse interés en AGRADECER primero. Desde hace muchos años he aprendido a agradecer todo lo que en el año me pasa y consigo, incluyendo los tragos amargos que templan mi carácter como experiencias que me hacen crecer desde dentro hacia afuera.

En dicho esfuerzo aprendí a agradecer el dolor – que siempre es transitorio- y a atesorar las alegrías, al tiempo que conforme me hacía mas agradecido, aprendí a disfrutar lo simple de la vida, todo lo hermoso, todo lo fresco, todo lo orgánico, como un conjunto en el que con un toque de imaginación puede ser mágico.

Fue así que aprendí a agradecer la brisa, a disfrutar caminar por la ciudad, poder manejar por las carreteras de nuestro país, aprendí a disfrutar los paisajes con que disponemos y aprendí a ver la vida en el ahora, para no deprimirme pensando en le pasado, ni para no ponerme ansioso suponiendo un futuro que la mente indomada siempre pinta de incierto.

Igualmente aprendí a interpretar cómo ha sido mi vida. Y lo cierto es que mi vida ha venido siempre a mas, por ende, es muy probable que el futuro siga esa tendencia de seguir sumándome alegrías, experiencias y cosa que si bien en el momento puede que las vea como no tan buenas, no menos cierto es que me harán mejor ya que me suman bagaje.

Ahora bien, ¿qué es ser mejor? Ser mejor, desde mi perspectiva “alfrediana” es que cada vez necesites menos cosas para sentirte bien, que encuentres algo lúdico en cualquier cosa simple, incluyendo la más tediosa, y seas capaz de tener bienestar en cada vez más circunstancias.

De igual manera en estas navidades ponerte agradecer todo lo que lograste y tienes, te llevará a sentirte bien, sabiendo que lo que aún no tienes es porque simplemente no lo necesitas en este tiempo y en esta etapa de tu vida.

Al mismo tiempo saber que eres la suma de todos tus errores y todos tus aciertos y que siempre va a aportar más a tu vida esos desaciertos ya que los mismos son una cita contigo mismo a reflexionar para crecer.

En ese sentido me permito citar a Jorge Luis Borges cuando afirmó que “no estoy seguro de existir, en realidad. Soy todos los escritores que he leído, todas las personas que he conocido, todas las mujeres que he amado; todas las ciudades que he visitado…” y yo agrego de que eres y serás todo lo que has vivido.

La felicidad habita en un corazón agradecido