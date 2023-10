Feliz de la vida: ¿Y Cómo?

Un amigo querido me habló en el día de ayer y me dijo entre otras cosas, que se preocupaba por mí porque percibía en mis últimos escritos: frustración, odio y una posición que a su entender parecía fundamentalista (radical). Luego me di cuenta de que quería evitarme el sufrimiento que al parecer pasó por posiciones similares en el recuento de su vida. Pero me di cuenta de esto, luego de compartirle este escrito y recibir de su parte otros de su autoría que pude leer y comprender.

Pero hoy quiero compartir con ustedes esa respuesta que di a mi caro amigo, pues muchos de ustedes también leen lo que comparto en forma de artículos en mi blog, otros reciben la información por la prensa digital o escrita a veces de forma inter diaria.

Aunque sé que su mensaje de preocupación fue honesto, sincero, oportuno, auténtico y bien intencionado, este me motivó a reflexionar y tratar de re expresar el sentimiento que podría esconderse detrás de mis palabras. Para esto debo referirme a la historia que viene desde la toma de posesión del presidente Abinader en Agosto del 2020.

Cuando escuché las palabras del presidente Luís Abinader y el ex presidente del Senado Eduardo Estrella, en aquel evento memorable de la toma de posesión del 16 de agosto 2020, me sentí tan emocionado por las promesas vehementes que se hacían, que escribí un artículo que fué publicado en varios periódicos de gran circulación nacional. El titulo de aquel artículo fue: Dos discursos memorables.

Es que percibí tanta honestidad, sinceridad, autenticidad, oportunidad y contundencia en las palabras de ambos, que me sumé a las pretensiones expresadas por ambos, en lo que sería definitivamente un verdadero cambio para el bien de la nación dominicana.

Las palabras pronunciadas en ese momento fueron tan vehementes y con tanta sintonía a las necesidades del cambio esperado por el pueblo dominicano, que no me percaté de unas palabras no dichas, pero que debieron ser expresadas en la juramentación del Presidente de la República. En ese momento esto pasó por mi parte desapercibido.

Todo el año 2020 y hasta noviembre del año 2021, tenía confianza plena en lo que sería la gestión de gobierno del presidente Abinader. Sin embargo no solo comenzaban a brotar las presiones de empleo y el descalabro de los servicios públicos, así como la proliferación de casos propios de corrupción, que también se comenzó a sentar la duda en nuestro pensamiento y en gran parte de la opinión pública, de que seguramente se trataría de más de lo mismo.

Las quejas, los errores e improvisaciones se multiplicaron y el descredito de la gestión junto a su desgaste llego en tiempo record, racionalizados en principio por la emergencia nacional y la pandemia del covid. Pero luego de unos meses avanzado el 2021, quedaban claras muchas incompetencias diseminadas que la gente comenzó a pensar que no se sabía gobernar.

En principio estas improvisaciones se quisieron atribuir a los funcionarios, pero las apariciones del presidente fueron tantas en tantas áreas, que llego el momento en que las incompetencias que se diseminaban, tenían su sello personal, por aquello del principio de verticalidad que sugiere, que no se mueve un papelito en ministerio o dirección alguna, sin el conocimiento o aprobación previa del Presidente de la República.

También llegaba la fecha de cumplimiento de los primeros 10 años de haber entrado en vigencia la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que contiene todas las reformas, pactos, políticas transversales, ejes estratégicos, planes de acción y los 17 objetivos de desarrollo sostenible impuestos por la ONU en la famosa agenda 2030.

Era el momento básico de revisar esta ley, pues estábamos aún en plena pandemia y esto justificaba una revisión profunda de la misma, que la misma ley contemplaba, (considerando 10). Pero a pesar de las advertencias, y recordatorios, se hizo caso omiso y por el contrario se iniciaron los aprestos para el pacto eléctrico (fuera de consejo económico y social) y hasta se discutieron en algunas mesas temas relacionados con los pactos migratorios, refugiados, educación, políticas transversales (ideología de género) y todas las reformas (entre 14 y 17), que se iniciaron casi de inmediato. Durante estos tres años de gestión, todos los esfuerzos se dedicaron a trabajar en estos temas, no se tienen resultados concretos que la población dominicana pueda aplaudir y reconocer como un logro favorable a la familia dominicana en este sentido.

Conjuntamente con esto, nos percatamos del pronunciamiento que hizo el presidente de la república a raíz del aniversario de la ONU (septiembre 2020) a un mes de tomar posesión, donde declaró al mundo, que la República Dominicana era incondicional con la ONU. Y personalmente percibo que esto ha demostrado en cada día de gestión. Una incondicionalidad mayor con la ONU que con los intereses sagrados de la nación.

Este solo hecho, ha sido suficiente para cuestionar cada iniciativa del gobierno, quien ha mostrado en esta gestión su capacidad de poner con frecuencia huevos, tener que echar hacia atrás, no tener la humildad de reconocer los errores y al mismo tiempo establecer un nivel de manipulación mediante la comunicación estratégica nunca vista en materia comunicacional.

Con estas bengalas se intentó disfrazar el crecimiento de temas muy peligrosos como el crimen organizado, el narcotráfico y una cantidad de actos de corrupción no castigados de un número importante de funcionarios, en diversos ministerios y que solo fueron suspendidos.

Estos hechos sumados a la incompetencia incuestionable en materia de combate a la delincuencia, sin realizar cambios ni en la policía nacional ni en interior y policía, hicieron creer, que una labor definitivamente plausible del ministerio público tenía una dosis de retaliación política, pues los compañeritos han parecido intocables.

Cuando sumamos a esto un endeudamiento enorme en poquísimo tiempo y una carencia de resultados visibles con el uso de esos recursos, la compra masiva de comunicadores que se denuncian en las redes y el silencio comprado que guardan los afamados periodistas decentes que le apoyaron para alcanzar el poder, entonces la idea de una política mordaza se diseminó y sentó la creencia que se quería atemorizar a los comunicadores que no eran adeptos al partido de gobierno, para que cambiaran su línea temática o serían de alguna manera perseguidos o ahuyentados de su misión de comunicar y defender la verdad.

Lo mismo que se criticaba de la gestión del PLD de 20 años imitado y aumentado con creces, para sencillamente hacer lo que se viene en gana en la presente gestión de gobierno. Y apoyados por un Senado de la República que invita a repetir la misma frase que había dicho el ex presidente Danilo Medina, pero ahora sin la necesidad de pronunciarla: yo tengo Mi Congreso, Mi Senado.

Y fue tan poco delicado el ex presidente del senado a quien aplaudí por error en su discurso de toma de posesión, que llegó a indicar públicamente al presidente, que el contaba con el senado de la república para aprobar cualquier iniciativa que deseara.

Todo este paquete de eventos sencillamente convirtieron esa fe inicial y ese aplauso sincero a esos discursos memorables de aquel 16 de agosto del 2020, en una triste realidad, que demuestra la falsedad y la existencia de un liderazgo para el mal en el actual gobierno, con una imitación a la conducta modelada desde arriba, diseminada en todos los ministerios y direcciones a nivel nacional.

El pensamiento mercurial, el hambre de enriquecimiento a toda costa de los funcionarios ha sido evidente. La falta de credibilidad en los políticos e instituciones, se ha profundizado a tal grado, que la población ha perdido no solo la fe, sino el respeto y a tenido una gran dosis de desesperanza aprendida que hace rato cruzó la línea del punto de inflexión.

¿Frustración?, pero por su puesto. ¿Y cómo no sentir frustración en un sistema de partidos que le dio al país una verdadera esperanza de cambio, pero que ha sido vulgarmente traicionada y modelada desde la silla de alfileres?.

Evidentemente esa frustración que le confesamos tener al caro amigo, seguramente es compartida por la gran mayoría de los dominicanos sensatos y que esperaban otra cosa del PRM y de la gestión de gobierno del presidente Abinader.

¿Fundamentalismo?, pero por supuesto. Si para que se pueda producir un cambio real, se necesita primero el cambio de paradigmas. Si el mismo Albert Einstein lo explicaba: no puedes esperar diferentes resultados haciendo lo mismo.

Y tratar de rescatar los valores y principios de la ética y la moral en una sociedad que ha sido vilmente envenenada por lideres para el mal por décadas, convirtiendo generaciones en corruptos, mafiosos y por otro lado una minoría de estúpidos porque no se suman al sistema de corrupción diseñado e implementado y auspiciado por el mismo sistema de partidos y la falsa democracia que vivimos, entonces, es evidente, que cualquier posición contraria a la corriente resulta ser fundamentalista.

La percepción de fundamentalista nos enorgullece, nos demuestra que desde el desierto, hemos hecho el trabajo honestamente, pues nuestras palabras se parecen mucho a nuestras acciones. Seguramente tenemos alguna dosis de integridad.

Es por esta razón, que también nos súmanos a esta “etiqueta”: a) una frustración legítima por el pésimo gobierno y funcionarios que nos damos el lujo de mantener, b) un fundamentalismo que resultaría en la única salida para cambiar el estado de cosas en la nación dominicana, y finalmente:

C) ¿Odio?, de repente si, pues el mismo evangelio nos invita a odiar el pecado no a odiar las personas.

Como decía Roger Fisher consultor y catedrático de Harvard y seguramente imitando al dicho de Napoleón Bonaparte cuando dijo: mano de hierro en guante de seda. Pero Fisher decía: duro con el problema y suave con las personas.

Ha sido una práctica en nuestros escritos de enfocarnos en los procesos y aspectos sistémicos y estratégicos para el abordaje d de problemas. Y rara vez nos vamos al ataque personal, pues no nos apegamos a lineamiento partidario alguno, no somos ni seremos un cuadro político de nadie.

Aunque reconozco que en ocasiones nos dirigimos directamente al Presidente de la República con serias y honestas advertencias en beneficio de la nación, específicamente cuando su accionar puede poner en peligro cosas no negociables y que invitan hasta entregar la vida: como lo es la soberanía nacional y la familia dominicana.

Por eso declaramos que odiamos sincera y profundamente: la falsedad de los lideres, la existencia de una falsa democracia, la existencia de semidioses creados por la corrupción administrativa y la impunidad, odio hacia la no existencia de un trato verdaderamente digno hacia los dominicanos; Odio hacia todo lo que nos inhiba de expresar la defensa de cada milímetro y recursos estratégicos de la nación cónsonos con nuestra soberanía, odio hacia el proceso de corrupción y des institucionalización del país, que mantiene privilegios a grupos selectos; Odio hacia la no existencia de equidad en la aplicación de la ley, o hacia la creación de leyes y normas injustas, que no se crean para mejorar la calidad de vida de la familia dominicana, sino para enriquecer a compromisarios con el tráfico de influencias.

Odiar y denunciar todo esto, creo que se parece mucho a odiar el pecado. Pues las mismas escrituras indican: cuando el gobernante dicta leyes injustas, el pueblo se rebela.

Sin embargo, el intentar apegarnos a principios, nos impiden odiar las personas y nos impiden el no ofrecer un trato digno a todos los seres humanos dominicanos o no, pero a la vez exigir el respeto mutuo en las interacciones con los demás.

Quise tomarme este tiempo para intentar primero agradecer a mi dilecto y sincero amigo que me confesó muy respetuosamente su percepción. A este caro amigo quiero decirle: Gracias por tu amistad y deferencia. Y por percibir correctamente lo que solo puede leerse entre líneas, aunque tal vez ahora tenga una idea más completa nuestros porque.

Sentimos frustración por percibir una traición integral del presente gobierno hacia el verdadero interés nacional, la historia y la familia dominicana.

Sentimos ser fundamentalistas en función de intentar ejercer un liderazgo basado en principios como única forma de lograr influenciar para el bien.

Y sentimos odio profundo contra las mentiras y las manipulaciones que intentan mantener dormidos a un monstruo que ya despertó y es el verdadero corazón duartiano y cristiano del pueblo dominicano.

Gracias sinceras a mi dilecto amigo, recibe un fuerte abrazo.

Por Julián Padilla