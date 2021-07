Félix Sánchez vaticina Marileidy Paulino traerá medalla a RD; la define como “una monstrua” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La atleta de campo y pista Marileidy Paulino ha sido noticia en las últimas semanas por sus grandes logros en el atletismo, tanto así que quebró este mes la marca de los 400 metros planos de la decimosexta reunión del Iberoamericano de Atletismo de Huelva, al ganar la medalla de oro con tiempo de 49.99.

Con su magistral actuación, la banileja sigue mostrándose como una opción para disputar la final de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Japón (23 de julio al 8 de agosto).

Con esta nueva hazaña, son tres los récords que Marileidy ha pulverizado desde el pasado mes de marzo a esta parte, cuando corrió la prueba en tiempo de 50.31, para ganar la medalla de oro del Festival de Velocidad ‘Isaac Ogando’, de Bayaguana, Monte Plata y clasificarse a Tokio.

La nativa de Don Gregorio, que fue elogiada y resaltada por el doble medallista olímpico Félix Sánchez, tiene dos clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio, una en los 400 planos libre y otra en los 4×400 mixtos.

“Cuando la veo corriendo, compitiendo, observo su enfoque, dedicación, me atrevo a decir que ella tiene las condiciones de ser medallista olímpico”, consideró el también entrenador Sánchez a El Nuevo Diario este martes en el Palacio Nacional.

“Cuando la vi desde que llegué al país dije que era una atleta especial, todo toma su tiempo y más en el atletismo y ella está llegando a una buena etapa de su carrera, buen tiempo”, sigue elogiando Sánchez a la atleta Paulino, quien va por primera vez a unas olimpiadas.

“No se la fecha aún de las competencias de atletismo, pero debe ser la primera o una de las primeras mujeres dominicanas en conquistar una medalla olímpica”, vaticina Sánchez, quien estará en Tokio, como entrenador de atletismo. “Es una monstrua”, aseguró.

Desde el 1964 a la fecha, ninguna atleta dominicana ha subido al podio en unas olimpiadas.

Paulino, sorprendida por declaraciones de Félix Sánchez

Aunque no es su entrenador de cabecera, ya que el cubano Yasel Pérez es quien la maneja, Paulino se sintió privilegiada y sorprendida por las declaraciones vertidas por Sánchez.

“Para mí es una gratitud que él se exprese de esa manera a mí persona, ya que es doble campeón olímpico, eso dice que la palabra tiene fe”, considera Paulino, quien fue recibida junto a otros atletas por parte del presidente Luis Abinader ayer.

“Es mi primera vez que estaré en los Juegos Olímpicos, yo sé que tenemos un gran equipo y haremos gran labor en Tokio”, manifiesta la banileja, quien espera mantenerse corriendo por debajo de los 48 segundos.

“Si Dios lo permite aspiro a correr 48, si sale 47, mejor, gracias a Dios…los parámetros me están dando 48 en práctica”, argumenta la atleta.

Dice que a pesar del dominio que ha mostrado en este 2021, no se confía.

“Ahora mismo en los 400 metros planos, no te voy a decir que soy la única, pero el atletismo es un deporte que no tiene cara, a la hora de la final no se sabe quién es quién, y soy de las personas que no le tengo miedo ni siquiera al mejor”, comentó Paulino, quien no habla de medallas, porque eso se lo deja a Dios.

“Si Dios lo permite tendré una buena participación, sé que ustedes quieren una medalla, al igual que yo, pero yo prefiero que Dios tome esa decisión y voluntad”, exclamó.

Sobre su primera visita a Palacio, verse por primera vez cara a cara con el presidente Abinader, dijo antes de saludarlo “me siento bien gracias a Dios, a pesar de que es la primera vez que veo al presidente, ya que solo lo he visto en redes (risas)”.

