Félix Sánchez llevará su vida deportiva a un libro

El material será el guión para una posible serie-documental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos medallas olímpicas, dos medallas en mundiales, medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos es suficiente para que Félix Sánchez lleve su vida deportiva a un libro.

Empero, no solo un libro, el mismo puede ser el guión para una posible serie o documental, tal cual lo ha hecho ESPN con el documental “El Último Baile” de Michael Jordan, que ha sido llevado a Netflix para que llegue a todo el mundo.

“Es una idea que tengo en mente, pero que pronto será materializado. El libro debe ser en español y en inglés”, reveló Sánchez en un “Live de Instagram” con el editor deportivo de El Nuevo Diario.

“Ahí contaré todo en ese libro. Mi vida personal, mi vida de atleta…son muchas las cosas que quiero y puedo contar, no solo hablamos de los logros, también vamos a hablar las vicisitudes, no solo fue color de rosa mi carrera”, explicó.

“Ese libro también será el guión para un documental de mi vida, espero que pueda llegar a todo el mundo con esta tecnología y la aplicación de Netflix, pero todo eso está en proyecto”, confirmó, al tiempo de insistir en que “de que va, va. Esos proyectos están en carpeta”.

¿Félix Sánchez es el atleta número del país?

“Claro, mis números están ahí. Dos medallas en Juegos Olímpicos (2004-2012). Gané dos Mundiales de Atletismo (2001-2003). Medallas en todos los eventos americanos”, indicó, “Debo ser el atleta número uno del país”, insiste.

Dijo que Gaby Mercedes es el mejor atleta nacido en República Dominica en forma de broma.

“Gaby (Mercedes) es el mejor, pero nacido en Dominicana”, explicó en broma Sánchez, quien nació en New York en el 1977, pero que inmediatamente se fue a vivir a San Diego.

Reveló además que le gustaría presidir el Comité Olímpico Dominicana (COD), pero que no puede hacerlo ahora porque primero debe ser presidente de la Federación Dominicana de Atletismo.

“Me gustaría… ¿por qué no?..quien sabe más adelante, no es una meta a corto plazo, pero si, me gustaría ser el presidente del Comité Olímpico Dominicano, pero aclaro que no es mi prioridad. Lo mismo digo de la Federación de Atletismo. No es algo por ahora, pero más adelante, quizás en años, creo que puedo aporta, mi visión es aportar y Gerardo Suero está haciendo buen trabajo, estamos trabajando juntos”, comentó.

Dijo que los atletas dominicanos tienen más comodidades que antes, pero que se debe invertir más.

“Debemos trabajar en mejorar las instalaciones deportivas. La villa deportiva debe tener mejores condiciones, tal cual lo tiene el Albergue Olímpico. Ir a una villa fuera del país es un lujo, aquí no. Pero todo eso se puede hacer, hay voluntades”, expresa.

Dijo que gracias a su ingreso como miembro del ejecutivo del COD ha aprendido bastante, tanto así que ahora ve el deporte diferente.

“Son muchas federaciones que necesitan y se ayuda en la manera que se pueda. Ha sido positivo estar en el COD, aprendo mucho y seguiré aprendiendo. Ahora veo las cosas diferentes, con más visión y objetivos”, narra.

Sobre ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana dice que debe entrar, pero insiste en broma que Gaby Mercedes debe entrar primero.

“Si, entiendo que debo ingresar. Quiero ser un inmortal del deporte dominicano. Pero, primero debe entrar Gaby (risas).

“No sé como se maneja eso del tema de como se entra al Pabellón de la Fama”, expresa. “Pero entiendo que tengo los meritos, esperaré”,

Para aspirar a la inmortalidad hay que esperar cinco años después del retiro y su orden no influye en la escogencia. Sánchez se retiró en el 2016.

Hay atletas que son escogidos en su primer año porque están bien altos en su accionar y sus números y récords fueron extraordinarios.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

