Félix Portes: Ricardo Nieves para mi sería el candidato más apto para ser Procurador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado constitucionalista Félix Portes expresó este lunes que de tener la posibilidad de designar al nuevo Procurador de la República optaría por el abogado y comunicador Ricardo Nieves.

“Si estuviera en mí la decisión de nombrar al nuevo procurador sería el doctor Ricardo Nieves, porque creo que sería el más apto ya que considero que no tiene ningún tipo de bagaje ni de crespón como otros candidatos que han sido mencionados como posibles opciones a procuradores del país”, indicó el abogado.

Al ser entrevistado por Luis Brito, Rafael Zapata, Enrique Mota y Paul Maldonado, en el programa El Nuevo Diario AM, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, Portes sostuvo que para que haya un verdadero procurador independiente, Luis Abinader no debe designar a uno que milite o simpatice por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino todo lo contrario, para cuando sucedan situaciones en la cual tenga ese procurador que ejercer mano dura, no haya intereses de por medio.

“La independencia de un Procurador va a depender de si este tiene vínculos con el PRM, si lo tiene, no vamos a tener un procurador independiente, pero si es uno que no tiene ningún tipo de relación con el próximo partido de Gobierno ni con ningún otro, si podríamos decir que contamos con una independencia en el Ministerio Público”, apuntó el jurista.

Agregó que si la República Dominicana cuenta con un procurador independiente, esto ayudará a que los nuevos funcionarios que asumen su cargo a partir de este 16 de agosto, no comentan los mismos errores que los funcionarios salientes.

El abogado citó un ejemplo por la cual se necesita un procurador independiente, el cual es la situación de la terminal de Este, que pese a que tiene varias sentencias en Tribunales para que no se materializara dicha construcción, las autoridades la desobedecieron y continuaron con ella.

“La terminal del Este no debió seguir su curso porque la Procuraduría de Medio Ambiente del Ministerio Público, tiene la autoridad de detenerlo, pero no lo hizo así por estar ligada a intereses del Gobierno”, puntualizó Portes.

Dijo también que el Ministerio Público debe investigar a profundidad a los funcionarios involucrados en esa obra y realizar un auditoría para ver su hubo algún tipo de desfalco o sobrevaloración.

“Hay que ver si esa obra fue concesionada a alguien, si hubo desfalco o sobre valoración, ya que se debe buscar el verdadero interés del Gobierno por esta obra que no le importó desacatar dos sentencia por Tribunales que le prohibían realizarla”, precisó.

Por último, consideró lamentable que el presidente Medina en sus últimas semanas de dirigente de Estado se esté despidiendo de los dominicanos con acciones muy cuestionadas.

