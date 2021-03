Félix Peguero, nuevo gerente de las Estrellas: “No tenemos limitaciones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo gerente general de las Estrellas Orientales, Félix Peguero, reveló que el equipo de San Pedro de Macorís no tiene limitaciones para la venidera campaña 2021-22 de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), ya que la meta es ganar.

“Tengo todo el apoyo de la directiva del equipo y el presidente. No tenemos limitaciones, porque nuestro objetivo es ganar”, declaró Peguero este lunes en la noche, en el programa Tribuna Deportiva, que se transmite por la Nota 95.7 FM, entrevistado por los cronistas William Aish, Luís Rosario y Adan Soriano.

“Ganar es la meta, para eso fuimos contratados y para eso vamos a trabajar”, sostuvo el hijo de Pablo, este último también fue gerente de las Estrellas.

Detalló en la entrevista que su contrato con el equipo verde es por dos años, pero que espera sea para futuro.

Informó que dentro del equipo de operaciones de béisbol regresa el veterano Rafael Mateo, quien estuvo como asistente en la gerencia hace un par de temporadas.

Consultado sobre el posible dirigente del equipo verde, confirmó el rumor de que Fernando Tatis II es uno de los candidatos, sin embargo, dijo que hay otros candidatos “por lo que en una o dos semanas estaremos anunciando a nuestro dirigente, no tenemos prisa con el nombramiento”.

Agregó que “habrá cambios en el staff de coaching del equipo”, adelantó, pero no dio detalles de quienes serían parte del club.

Dejó entrever que tiene algunos nombres y “target” para reforzar el torneo 2021-22, pero no quiso dar más detalles, aludiendo que “aún estamos muy temprano para dar nombres, ya he hablado con casi todos los refuerzos de la temporada pasada y me puse a sus órdenes”, acotó.

Sobre el cambio que hizo el equipo verde este lunes, donde se involucró al Grandes Ligas Amed Rosario, dijo que “fue un cambio consultado y evaluado, sabemos que Amed aún tiene tiempo para desarrollarse, por lo que los trajimos con la mentalidad de que se ponga el uniforme de las Estrellas aunque sea con limitaciones para esta misma temporada”.

En el negocio estuvo involucrado Santiago Espinal, quien pasa a las Águilas Cibaeñas.

Por último, fue consultado sobre la relación con Manny Acta, a quien elogió.

“Mi relación con Manny Acta sigue igual. De hecho, es una persona que respeto y admiro por su gran trabajo”, concluyó.