Félix Nova denuncia padrón del PLD es “contaminado” con militantes opositores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsenador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Nova, denunció el jueves que en el padrón de esa organización política está siendo “contaminado” con militantes opositores a través de la formación de Comités Intermedios (CI).

La denuncia de Nova fue hecha a través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, en las que indicó que los CI están siendo violentados por algunos compañeros.

“Me veo en la obligación de cuidar mi partido, y una militancia probada. No puedo permitir que el padrón sea contaminado con la presencia de opositores, que únicamente buscan armar una mayoría que no se han ganado, que no es legítima”, enfatizó.

De igual forma, dijo estar confiado en que el presidente del PLD, Danilo Medina, actué ante la “mala práctica” del domingo, donde, según dijo, fueron constituidos unos CI de forma “fraudulenta” sin mencionar el lugar exacto donde ocurrió.

He militado por algo más de 40 años en el PLD, desarrollé mi vida en esta gran familia, mi labor de militante ha sido sin descanso, mi lealtad es incuestionable (…) cont- — Félix Nova (@FelixNova_) December 2, 2022

Relacionado