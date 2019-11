Félix Manuel triunfa en Europa; anuncia lanzamiento de dos temas inéditos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El salsero Félix Manuel se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su carrera y que está inmerso en una extensa gira que lo ha llevado por varios países de Europa.

“Me siento orgullosamente bien, afortunado, me siento honrado por el apoyo que he recibido en este tour debido a que pese a que no tengo temas recientes, la acogida del público europeo me ha sorprendido”, expresó el intérprete de “Ahora resulta” y “Te hubieras ido antes”.

Matías Modesto Cruz Batista, nombre de pila del salsero, quien inició su gira el pasado 1 de noviembre de la mano de “El Gato Production”, está visitando diferentes ciudades de países como Holanda, España, Suiza, Italia, Alemania, entre otros, hasta el 30 de diciembre, para luego retornar a su Quisqueya e iniciar los preparativos para partir hacia los Estados Unidos y Panamá con un nuevo recorrido de presentaciones.

Pero además, el dueño de la frase “¡Shu mamá!” próximamente estrenará los sencillos inéditos “Sácame de dudas “, autoría del colombiano Alejandro Sarmiento, bajo la compañía Víctor Reyes Publishing, y luego, con la colaboración de un grupo de talentos criollos radicado en EEUU, lanzará “Que me toquen salsa”, con letras de Miguel Alexis.

El patrón de la salsa”, como también se le conoce a Félix Manuel, pone en manifiesto lo que había expresado el pasado año acerca de que “quiere salir de los fusilamientos”.

En ese sentido, siente muy agradecido del año que está por finalizar porque su carrera se ha mantenido activa tanto a nivel nacional como internacional.

Anuncios

Relacionado