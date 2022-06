Félix Manuel cumple con gira por Europa y parte EEUU con varias actividades

Comparte esta noticia

El salsero se estará presentando en Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Boston, Lynn, Texas, Lauren y otras ciudades.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. –Tras agotar una serie de presentaciones por Europa, el salsero dominicano Félix Manuel partió a los Estados Unidos para cumplir con una intensa gira que lo llevará a presentarse en diferentes ciudades de la Unión Americana, después de cuatro años.

Félix Manuel, que estuvo por el viejo continente durante el mes de mayo, regresó a la República Dominicana a inicio del mes de junio, donde permaneció dos días para luego partir a la ciudad de New York, donde inició con las actividades programadas.

“Me siento muy feliz y contento por cómo el público me ha tratado después de cuatro años. Incluso, hasta el tema nuevo ‘No me amaneces’ lo saben. Ando con mi orquesta, no le toco con pista a nadie”, dijo en un comunicado el reconocido salsero.

Con el periplo de presentaciones el cantante demuestra la gran acogida que tiene entre la diáspora por lo que reafirma su popularidad en territorio estadounidense.

El intérprete de salsa llega con el tour “No me amenaces USA”, nombre de su más reciente sencillo musical, que se ha posicionado en los más importantes lugares de las estaciones radiales nacionales, al igual que en las mediciones de música tropical.

Félix Manuel es poseedor de los temas: “Y ahora resulta”, “Soltero disponible”, “Dos amantes”, “Mi Razón”, “Estoy confundido”, “Crees que canto por ti”, “Me estoy acostumbrando a ti”, “Se paró el reloj”, “Dicen que los hombres no deben llorar”, entre otros.

