Félix “Mangú” Valera se confiesa con El Nuevo Diario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Llora de dolor que mañana llorarás de alegría” palabras que le dijo el artista boricua Don Omar en un sueño al boxeador dominicano Félix Valera en el año 2015, antes de convertirse en campeón mundial.

La historia de este campeonato envuelve muchos sacrificios y lágrimas detrás del fornido pugilista nativo de Villas Agrícolas, quien asegura que Dios lo tocó antes de su combate la noche del 08 de agosto del 2015 cuando derrotó por decisión dividida al ruso Stanislov Kashtanov, en República de Crimea.

El dominicano con récord de 18 victorias (15 por la vía del sueño) y 3 derrotas, confesó que pasó por momentos muy difíciles en su vida antes de ser campeón mundial, debido a inconvenientes con su compañía de ese entonces.

“Me encontraba en Houston pasando hambre, mi esposa perdió un embarazo de gemelos, sentía que el mundo se me caía encima”, dijo el boxeador a El Nuevo Diario.

Por esa situación decide retornar al país, en busca de cambiar el rumbo de su vida que momentáneamente lo había perdido.

“Cuando llegué al país, caminando por el (Hospital) Moscoso Puello, mi mente no iba por buen camino, me sentía tentado a hacer cosas malas y de repente un hombre me dice: -Dios te tiene una gran bendición, tú serás campeón del mundo- y me fui con esas palabras en la cabeza a entrenar”.

La motivación del “Mangú” se consolidó a través de una revelación que tuvo una noche mientras dormía, en donde su artista favorito Don Omar le dijo que sería campeón mundial, en compañía también de su boxeador favorito Ron Rones Jr.

Ese momento marcó un antes y un después en la fe del boxeador, cuyo entrenador Vicente De La Cruz, que profesa la religión cristiana evangélica siempre le recordaba todas las coincidencias que se fueron dando para que esté fuera campeón mundial.

El deporte favorito de Valera, siempre ha sido el baloncesto, que hasta lo mantuvo alejado del boxeo por un tiempo cuando era niño. Practicó en los clubes Mauricio Báez y en Los Pioneros, donde se destacaba por su velocidad y buena ofensiva.

Tras la celebración de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, sintió que debía retornar al boxeo para ser selección nacional y llevar alegría a su país a través del deporte.

“Recuerdo los (Juegos) Panamericanos de Santo Domingo, ver a los dominicanos representar me llenó de felicidad y de energía para volver al boxeo y con Dios delante lo conseguí”, señaló Valera quien formó parte rápidamente de la selección nacional juvenil a los 16 años.

Para los próximos Juegos Panamericanos Río 2007, Valera cumplió su objetivo y logró integrar la selección élite de boxeo.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, consiguió medalla de plata y terminó su carrera a nivel amateur en los Panamericanos de Guadalajara 2011.

Durante la pandemia del COVID-19, los compromisos del dominicano se han detenido, pero éste ha dedicado su tiempo en ayudar a su comunidad y su parroquia, Iglesia Cristiana Casa del Alfarero, donando raciones alimenticias en compañía de su pastor Juan Miguel Rosario.

Anuncios

Relacionado