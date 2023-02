Félix José: «Yo le falté el respeto a Dios»; revela tras visitar brujos lo botaron de GL y quedó sin un peso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expelotero Félix José confesó que le faltó el respeto a Dios, en el sentido de que se olvidó del todopoderoso luego de convertirse en un jugador de Grandes Ligas.

El nativo del distrito municipal de San Luis, en la provincia Santo Domingo, explicó su falta al creador se debió a que antes de firmar leía la Biblia, oraba y visitaba la iglesia de su pueblo, donde le pedía a Dios que le ayudara a alcanzar su sueño, pero que tras materializarse su petición incurrió en cosas que lo apartaron de los caminos celestiales.

“Yo le falté el respeto a Dios, porque yo antes de ser pelotero iba mucho a la iglesia pentecostal en San Luis y jugaba mi pelota y trabajaba en el CEA Gana, y yo le decía a Dios que quería ser jugador de béisbol, porque yo soñaba con ser pelotero y Dios me concedió el talento para yo ser pelotero”, testificó José, al ser entrevistado por Ricardo Rodríguez y Vian Araujo en la última presentación del capítulo “Abriendo la Pelota” por la plataforma de YouTube.

Sostuvo que fue Dios que lo ayudó a hacerse Grandes Ligas, «por la fe que tuve en él y tengo hoy en día, pero después que llegué yo me olvidé de él, empecé a bailar salsa, me olvidé de leer la Biblia, de orar, de encomendarme a Dios como hacía antes”.

Expresó que otras de las cosas que hizo fue visitar los brujos, acción que resultó toda una maldición para él.

“Malísimo me fue, me botaron, perdí todo y me quedé sin un peso”, testimonió José, quien durante once campañas en Grandes Ligas tuvo promedio de 280, con 54 cuadrangulares y 324 carreras empujadas.

Dijo que tras ese episodio se arrepintió y le pidió perdón a Dios de corazón y le abrió las puertas nuevamente, y que lo hizo una mejor persona.

VIDEO TOMADO DE ABRIENDO LA PELOTA

¿Cómo empezó a visitar brujos?

Explicó que luego de verse en Grandes Ligas, personas llegaron hacia a él y empezaron a decirle que había muchos envidiosos codiciando sus bienes, lo que le abrió las puertas a practicar la hechicería, acción que está consciente lo fue alejando de Dios.

Dijo que también involucró en la práctica satánica a un amigo suyo pelotero, por lo que también siente cargo de conciencia.

“El amigo mío estaba en Grandes Ligas, pero no se establecía, entonces yo me lo llevé, lo que pasa que él cogió más en serio que yo”, narró José.

Reveló que algunos peloteros de su época llegaron a mudar brujos para su casa y que muchas torres del ensanche Naco no se quemaron en ese entonces porque estaban construidas en Block.

Admitió que él también llegó a llevar esos personajes a sus casas para que le “echaran baños”.

Entre los peloteros que según José eran devotos de esa acción anti bíblica figura Héctor de la Cruz (La Manta), con quien dijo llegaron a cumplir misiones de brujos en potreros del ingenio Caei.

Reconoce ignorancia lo involucró en ese mundo

Hoy, José, un hombre con mente más abierta, reconoce que incurrió en esa acción por ignorancia y porque “el diablo siempre tiene sus demonios que son los primeros que van a hablar de energía negativa”.

De igual manera, entiende que flaqueó cuando dejó de leer la Biblia, “porque si tú lees el Salmo 91 y tú oras al dormir y al levantarte en el nombre de Jesús, tú estarás en la gracia de Dios”.

Exhortación

Durante la entrevista, José aprovechó para exhortarle a las personas a que oren constantemente “para que anden con la bendición de Dios encima”.

Relacionado