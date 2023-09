Félix Bautista tiene un desgarre parcial en el codo, pero podría volver este año con Orioles

EL NUEVO DIARIO, BALTIMORE – Han pasado poco más de dos semanas desde que los Orioles perdieron a su estelar cerrador, ya que el dominicano Félix Bautista sufrió una lesión en el ligamento colateral cubital del codo derecho el 25 de agosto y entró a la lista de lesionados de 15 días al día siguiente.

Desde entonces, no se había aclarado mucho la situación de Bautista. Pero la tarde del lunes, el gerente general Mike Elias se reunió con los medios de comunicación en Camden Yards y ofreció detalles sobre la lesión del derecho de 28 años.

¿Qué tiene Bautista exactamente?

Cuando Bautista fue inhabilitado, Baltimore dijo que tenía una “lesión del ligamento colateral cubital derecho”, sin ofrecer más detalles. El lunes, Elias confirmó que hay una rotura parcial en el ligamento de Bautista.

“Ésa sería una descripción precisa”, dijo Elias. “Es un muchacho que ha estado lanzando, y lanzando duro, durante un tiempo. Probablemente se caracterice mejor como una lesión aguda-crónica en su ligamento”.

Está lejos de ser el peor de los casos, ya que un desgarro completo probablemente habría llevado a Bautista a someterse inmediatamente a una cirugía Tommy John. En cambio, los Orioles pueden tomar otros caminos antes de decidir si finalmente el relevista tendrá que pasar por el quirófano.

¿Podría Bautista lanzar otra vez en el 2023?

De momento, sí. Bautista viene tirando pelotas sobre terreno plano en los últimos días, y Baltimore espera que su codo derecho siga respondiendo bien a eso, como ha sido el caso hasta ahora.

“Creo que el hecho de que lo mantengamos lanzando en este momento habla de que esto no ha terminado para el 2023”, contó Elias. “Sólo va a depender de cómo se sienta mientras seguimos avanzando. Pero ahora mismo, éste es nuestro enfoque”.

Es un planteamiento “conservador”, como lo llamó Elias más adelante. Pero con tres semanas por delante en la temporada regular – y una potencialmente larga carrera de postemporada después – los Orioles no descartan el regreso de Bautista, ni tienen previsto mandarlo a parar en el futuro inmediato.

¿Cuál es plan para Bautista a corto plazo?

Bautista seguirá tirando, pero si eventualmente va a volver a actuar para Baltimore, tendrá que progresar a partir de ahí.

“Eventualmente, si fuéramos a seguir recibiendo resultados sólidos o una falta de interrupción o una falta de resistencia a irlo llevando más lejos, en algún momento lo pondríamos en el montículo”, detalló Elias.

Aunque Elias dijo que sería deseable que Bautista volviera a lanzar en la temporada regular en lugar de que su regreso se produjera en pleno mes de octubre, no se descarta nada por el momento.

¿Cuál es el plan a largo plazo para Bautista?

A pesar de que Bautista no tiene previsto someterse a una operación en este momento – cirugía Tommy John ni cualquier otro procedimiento – eso no significa que no pueda necesitar de una en el futuro. También es posible que se opere esta misma temporada, dependiendo de qué pase el próximo mes.

En la reunión con los médicos, a los Orioles se les ha dicho que su plan actual no está poniendo la salud de Bautista en peligro. Pero la rotura del ligamento es de cierta “importancia”, reconoció Elias, quien dijo que el equipo seguirá platicando sobre las potenciales opciones con el derecho en el invierno.

“Su carrera y su futuro y el futuro del equipo son lo primero y lo más importante”, aclaró Elias. “Entonces, estamos muy seguros de que todo lo que estamos haciendo está dentro del ámbito de no introducir ningún riesgo adicional a largo plazo para él, ni para su recuperación, ni para su nivel de talento”.

¿Por qué los Orioles eligieron este camino?

Bautista es el mejor relevista de Baltimore y uno de los mejores cerradores de Grandes Ligas. Tiene efectividad de 1.48 y WHIP de 0.92 en 61 entradas del 2023, con 33 salvados y 110 ponches. Hace que el bullpen de los Orioles sea considerablemente más fuerte en los innings finales.

Entonces, si los Orioles pueden recuperar a Bautista y tenerlo lanzando cerca de ese nivel, aumentarían sus posibilidades de llegar lejos en la postemporada.

Los Orioles también se encuentran en un punto del calendario de la campaña en el que pueden permitirse adoptar este enfoque. Por ejemplo, si Bautista se sometiera a una operación Tommy John ahora o en noviembre, se perdería todo el 2024 y no estaría en condiciones de volver sino hasta el 2025. Entonces, no hay nada malo en tratar de ver si puede lanzar con un desgarro parcial, siempre y cuando no se incurra en más daños.

“En este momento, el consejo médico que estamos recibiendo y con el que estamos cómodos es que ésta es una manera inteligente de proceder en este momento”, detalló Elias. “Si nos lleva a otra cosa o no funciona, seguiremos teniendo esas otras opciones sobre la mesa y no saldremos perjudicados”.