Félix Bautista: “Se ve y se siente un aire de cambio a favor de Leonel”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la Fuerza del Pueblo (FP) de la provincia San Juan, Félix Bautista, aseguró este martes que “se ve y se siente un aire de cambio a favor de Leonel”.

“No es lo que estoy viendo, es lo que se siente, así como se sentía el cambio en el proceso que ganó el presidente Abinader, se siente el aire del cambio nuevamente, pero en esta oportunidad, a favor del presidente Leonel Fernández”, expresó Bautista.

“Ya hay muchas provincias que están en verde; en San Juan, en La Vega y en muchas otras provincias Leonel está arriba y en las que no está arriba, está muy cerca…se siente un aire de cambio nuevamente”, agregó al ser entrevistado en el programa El Rumbo de la Mañana que se transmite de lunes a viernes de 7:00 am a 10:30 am por Rumba 98.5 FM.

“Hay una gran expectativa y de esperanza de regresar al poder y lo cierto es que cuando Leonel estuvo en el PLD, trató bien a todo el mundo, el líder de las bases del PLD es Leonel”, afirmó el senador.

Explotación de oro en San Juan

Con relación a la explotación minera que se quiere realizar en San Juan por la empresa canadiense Gold Quest, dijo lo siguiente “La vida y la salud no tienen precio. Cualquier comunidad vive sin oro, pero no puede vivir sin agua”, puntualizó el legislador.

Argumentó que en el Estudio Económico del Proyecto Minero Romero, se indica que el Estado dominicano recibiría en siete años la suma de 224 millones de dólares, equivalente a 32 millones de dólares por año. De esta cantidad, la provincia San Juan recibiría el 5%, lo que representa 1.6 millones de dólares por año; en cambio la provincia San Juan produce hoy el equivalente a 36 millones de dólares por año, solo por la producción agropecuaria, generando más de 28,000 empleos, mientras que la mina solo generaría 800 empleos.

