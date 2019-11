Félix Bautista dice Felucho “se ha convertido en un manipulador y deslenguado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador peledeísta por San Juan, Félix Bautista, calificó este lunes a Félix (Felucho) Jiménez como un manipulador y deslenguado, tras éste indicar en una entrevista que el legislador debería estar preso.

“Félix Bautista debió irse con Leonel Fernández porque Leonel dice que ese es su hijo, y aquel dice que él es su padre, Ese está agachado pero, observado. Ese individuo lo que debería es estar preso”, manifestó en el programa Hoy Mismo.

A raíz de estas declaraciones, el senador de San Juan sostuvo en su cuenta de Twitter, “Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”.

Agregó que “todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado”.

Jiménez añadió que todos los que son leonelistas enfermos debieron marcharse del partido, hacia La Fuerza del Pueblo.

“Yo creo que como hizo Víctor Díaz, y como Luis Manuel Bonetti, todos los que son leonelistas enfermos debieron de haberlo acompañado”, acotó.

