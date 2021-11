Felicitan a Luis Abinader por defender soberanía RD

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, felicitó al presidente Luis Abinader por actuar a su juicio de forma correcta al interpretar fielmente el sentimiento del pueblo dominicano, y defendiendo la dignidad de la República Dominicana, anunciando diversas medidas para detener la migración haitiana, después de los últimos hechos de violencia y la inseguridad que se observa en el vecino país.

El dirigente político manifestó que Haití es un conglomerado social que merece la solidaridad internacional, pero no puede ser a costa de la República Dominicana, y el presidente dominicano ha llamado la atención de organismos internacionales para que acudan en su ayuda, y no le deje el problema solo a los dominicanos como país fronterizo que es.

“No se entiende cómo es que las grandes potencias, sobre todo a Francia, que en el pasado se benefició grandemente de Haití, no acude en su ayuda, y por eso es que felicito al presidente dominicano por referirse a este tema, requiriéndole a la comunidad internacional acudir a ayuda a este conglomerado social”, indicó Ismael Reyes.

Entrevistado en el programa La Hora 22, que se transmite por Teleradio América, y que producen los periodistas Gregory Caimares y Abinader Fortunato, Ismael Reyes resaltó que Haití es una sociedad fallida y su realidad intrínseca es que las bandas desbordan todos y es imposible que un cuerpo policial pueda contener la inseguridad en esa nación.

Migración haitiana Indicó que la despoblación haitiana se ha hecho presente en masa en República Dominicana, donde la estadística dice que hay más de 3.5 millones de haitianos viviendo de forma ilegal en el país, donde de cada madre haitiana nacen 7 niños por cada tres dominicanos.

Al referirse sobre la declaración de que el canciller haitiano Claude Joseph, ha dicho que el presidente dominicano Luis Abinader no es el presidente de la isla, Ismael Reyes, sostuvo que en su mente éste sigue pensando que la isla es única e indivisible.

Dijo que ese tema hay que tenerlo claro, porque eso indica que los haitianos continúan pensando que la isla es indivisible y que todavía está en mano de cualquier líder de la independencia haitiana.

Hay funcionarios que le hacen daño al gobierno Para el presidente del PDI, en el en tren gubernamental hay muchos funcionarios que le hacen daño al presidente Luis Abinader “porque no lo apoyan, el presidente a veces aparenta que está solo” Sin embargo, Ismael Reyes detalló que algunos lo están haciendo muy bien, y al presidente le falta más supervisión para ver quién sirve y quién no, para quitarlo a tiempo, y al mismo tiempo necesita que le informe mejor de cómo van las cosas en la calle”.

Puntualizó que el problema del presidente es que tiene determinados funcionarios que no sirven, “que no funcionan, que no tienen la competencia para hacerlo, y eso obviamente se admira en el gobierno”.

Crítica gobierno no ha recuperado lo robado por los gobiernos del PLD Tocando otros temas de interés nacional, el dirigente político Ismael Reyes criticó que a 14 meses del gobierno del Partido Revolucionario Moderno no se ha recuperado lo que se han robado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Expresó que el pueblo clamaba que todos funcionarios públicos de los gobiernos del PLD que se excedieron en el robo y el saqueo del dinero del pueblo a través de fórmulas que buscaron haciendo contratos sobrevaluados, todavía no están “trancados y no se ha quitado lo que se robaron”.

