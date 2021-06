Feliciano López cae ante Shapovalov

EL NUEVO DIARIO.- El canadiense Denis Shapovalov, principal favorito, sufrió para imponerse al español Feliciano López, precisando de tres sets, por 6-2, 6-7 (2) y 6-3, en dos horas y siete minutos, accediendo a los cuartos de final del torneo de Sttutgart, sobre hierba.

El partido, que fue suspendido el jueves por la lluvia, con igualdad a un set, se decidió del lado del canadiense, de 22 años y n.14 mundial, merced a una rotura en el octavo juego del saque de Feliciano, de 39 años y n.62.

Shapovalov se medirá esta misma tarde en cuartos al croata Marin Cilic, que ya se había desembarazado del geogiano Nikoloz Basilashvili, quinto máximo favorito, por 6-3 y 6-2.

