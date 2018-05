Fefita dice es un abuso que se prohibiera canción con El Mayor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fefita la Grande calificó como un abuso la prohibición impuesta por la Comisión de Espectáculos Públicos a la canción urbana “Menéate”, grabada por la intérprete de música típica y El Mayor.

“Sin hacerle daño a nadie, no he usado drogas nunca porque ni la conozco, a Dios las gracias. Además ese video no es mío, sólo colaboré y agradezco al Mayor Clásico que se fijó en mi figura para hacer ese trabajo, honestamente y sin malicia de ninguna índole @elmayorclasico, qué abuso”, exclamó en su cuenta de Instagram.

En medio de su comentario en redes sociales dijo no entender la inmoralidad que tienen las personas, ya que es lo mismo que desarrolla desde hace más de 52 años, en donde toca, baila y se mueve en el escenario, y ahora fue que se vinieron a dar cuenta de eso, afirmando que está tarde para ablandar habichuela.

“Me siento feliz que a mi edad pueda seguir haciendo mi trabajo con amor a mi público y representar a mi país”, citó.

Finalmente destacó que lo mismo que hace en el video siempre lo ha hecho durante su larga carrera artística, y lo hace con mucho orgullo.

Relacionado