Fedotova es doble campeona de la Copa Colibrí Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dominicana María Fedotova consiguió dos victorias este sábado, para coronarse doble campeona de la Copa Colibrí Santo Domingo J4, que se jugó en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, donde tomaron parte más de 100 tenistas de cinco continentes.

Fedotova, primera favorita del torneo, en sencillos venció por 6-3 4-6 6-0 a Dylan Gelber [9], de Canadá.

Mientras que, en dobles, Fedotova y Athina Schlepphorst (GBR) [1] dispusieron por 7-6(4) 6-2 sobre Annathea Sara (ITA) [6] y Trinetra Vijayakumar (USA).

“El torneo no fue fácil para mí, no he tenido muchos partidos este año, estoy en buena forma ahora, no estaba tan bien, pero día tras día me iba recuperando”, sentenció la dominicana luego de ganar los dos partidos de las finales. “Estoy muy feliz de ser doble campeona del evento”.

Señaló que “estaba lesionada, luego me enfermé, ahora me estoy sintiendo mucho mejor”.

Sobre jugar en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, dijo que “estoy muy acostumbrada de jugar en el país en el Parque del Este, me siento muy cómoda y privilegiada de jugar en el país”, dijo Fedotova a la prensa de Fedotenis.

Otras finales

En sencillos masculino Maximus Dussault (USA) [3] venció por doble 6-3 a Dominick Mosejczuk (USA) [7].

En dobles Oscar Martínez De Freitas (VEN) [2] y José David Segovia Pérez (VEN) con scores de 6-3 6-1 derrotaron al dúo de Cesar Mahecha (COL) y Juan Trujillo (COL) [5].

En el evento participaron tenistas entre los 14 y 18 años de edad.

El peruano Julio Cavero, árbitro ITF fue el supervisor, mientras que el dominicano Francisco de los Santos asistente del referí. Sergio Tobal el director del torneo.

Patrocinaron la Copa Colibrí el Ministerio de Turismo, Banco De Reservas, Transporte Sheila, Creso, Ekatex, El Nuevo Diario, Wilson, Plásticos Viñals, Vilas Tennis Academy y D’oficinas.

Tras terminada la Copa Colibrí, este lunes inicia el cuadro principal de la Copa Ruiseñor, otro evento que da puntos para el ranking de la ITF, a celebrarse en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

Relacionado