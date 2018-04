Fedotenis celebrará VIII Torneo Nacional Juvenil este fin de semana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Federación Dominicana de Tenis, Inc., celebrará este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de abril, el VIII Torneo Nacional Juvenil por Equipos, grado A, en las instalaciones del Centro Nacional de Tenis, en el Pabellón de Tenis del Parque del Este, en Santo Domingo.

En el evento participarán dieciocho equipos en la categoría de 14 y 18 años, hembras y varones, en representación de los clubes Santo Domingo Tennis Club, Inc (La Bocha), Centro Español, Inc., de Santiago de los Caballeros, Club Claro, Club Deportivo Naco, Inc., Asociación Parque del Este, Santo Domingo Country Club, Inc., y el Club Guavaberry de San Pedro de Macorís.

Los equipos están conformados por tres y cuatro jugadores y se jugarán partidos de sencillos y dobles. Los mismos deberán definir desde la primera hasta la última posición. La competencia por equipos serán de dos partidos de sencillos y un dobles, con la obligación de que todos los miembros deberán jugar durante el evento.

Cada equipo tendrá un capitán que dirigirá sus competencias y se manejarán con el director de la mesa técnica Francisco de los Santos, responsable por Fedotenis de conducir el evento, asistido por un grupo de jueces que supervisarán el torneo durante su desarrollo.

El evento, que es una modalidad nueva en el circuito juvenil nacional, aportará 400 puntos al equipo ganador y se repartirán en partes iguales entre sus cuatro miembros y serán válidos para el ranking de la República Dominicana.

