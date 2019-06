Fedogolf realizará los LII Campeonatos Nacionales dedicados a la memoria del Dr. Douglas Bournigal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) anunció la celebración de los Campeonatos Nacionales Stroke Play (juego por golpes) en su versión número 52, a celebrarse desde el próximo jueves 20 al 23 de junio, en Teeth of The Dog, en Casa de Campo, con dedicatoria especial al fenecido doctor Douglas Bournigal.

Los Campeonatos Nacionales es el máximo evento competitivo local que anualmente realiza la Fedogolf con miras a determinar el campeón y campeona nacional en esta disciplina en el país.

En su versión de este año el evento estará dedicado a la memoria del doctor Bournigal, quien fue en vida una gran apasionado de este deporte. Junto a su familia, contaba con una larga trayectoria como jugador amateur de golf y siempre apoyó y formó parte de los eventos competitivos.

“El doctor Bournigal fue un gran propulsor de este deporte junto a su familia. Su padre fue el fundador del Puerto Plata Golf Club, su hermano Mairení fue campeón nacional. Douglas fue un abanderado del Campeonato Nacional y no solo los jugó por muchos años, también apoyó la justa”, declaró Carlos Elmúdesi, presidente de la Fedogolf, en rueda de prensa en los salones de la institución.

“Fue un asiduo jugador de golf toda la vida, tanto así que jugaba dos o tres veces por semana. Era un gran aficionado del golf, por lo tanto nosotros lo vamos a reconocer, en la versión 52 del evento, donde tendremos a su esposa Mari Carmen Morales de Bournigal acompañándonos”, agregó Elmudesi.

El doctor Bournigal destacó siempre por sus dotes humanos, sus valores y su virtud de ser una persona altruista que además pasó a la historia como el primer piloto que logró llegar en un vuelo internacional en un planeador desde Carolina del Norte hasta Monte Cristi, cruzando por el misterioso Triángulo de Las Bermudas. Méritos que agregados a toda una hoja de vida lo han hecho ser reconocido en este importante evento.

El éxito del torneo durante 52 años ha permitido que además reciba la participación de jugadores internacionales amateurs que viajan al país para enfrentar la dura competencia que exige el torneo durante más de 3 días en el emblemático campo de golf Teeth of The Dog .

Se esperan más de 100 golfistas de todo el país y de Puerto Rico, en el evento amateur más importante del año 2019 y el más longevo.

En la competencia, siempre esperadas por los golfistas locales, se enfrentarán las categorías A, AA, Damas A, Mid-Amateur, Senior A y Supersenior A, en cuatro rondas de juego, 72 hoyos.

Asimismo, competirán las categorías B, C y D; Senior B, C y Damas en B, C y D a 54 hoyos.

Los Campeones Nacionales del evento en la categoría A, tanto en masculino como en femenino, ocuparán un lugar en los Campeonatos Amateur del Caribe.

El dominicano Rhadamés Peña fue el ganador del torneo del año pasado.

Gustavo Marrero, de Costa Rica será el director de reglas del evento, enviado por la R&A.

Anuncios

Relacionado