Fedogolf expresa pesar por muerte de Pete Dye

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directiva de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) mostró su tristeza por la muerte del arquitecto/diseñador de canchas de golf Pete Dye, quien falleció el jueves en la tarde a los 94 años de edad, en el Centro Médico Central Romana, tras padecer quebrantos de salud por su avanzada edad.

Dye diseñó numerosos campos de golf durante una carrera que comenzó en 1959 junto a su esposa, Alice, quien murió en febrero pasado a los 91 años.

“Pete Dye fue una figura querida y respetada dentro del ámbito golfistico, tanto así que diseñó grandes campos en el país, principalmente el laurea Diente de Perro (Teeth of the Dog). También diseñó los campos Los Links, Dye Fore, y el campo privado para socios de La Romana Country Club, totalizando 5 campos de golf únicos dentro de Casa de Campo”, resalta una nota de prensa de la Fedogolf, firmada por su presidente, Carlos Elmúdesi.

El portafolio de Dye, que abarcó más de seis décadas y contó con más de 100 cursos, incluyó varios lugares importantes y del PGA Tour, incluido el estadio TPC Sawgrass ‘Stadium, el Kiawah’s Ocean Course, Harbour Town y la sede de la Copa Ryder de este año, el Whistling Straits’ Straits Course, así como otros diseños de alto rango como The Honors Course y Pete Dye Golf Club, agrega la nota de la Fedogolf.

“Nuestras condolencias a sus familiares en este lamentable momento”, añade el comunicado de la institución rectora del golf en el país.

Fue además mentor de muchos diseñadores, entre ellos Jack Nicklaus.

Dye fue incluido en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2008.

