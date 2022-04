Fedodim entrega “Premio Juan Pablo Duarte a la Transparencia” al ministro Neney Cabrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), otorgó este lunes el “Premio Juan Pablo Duarte a la Buena Práctica y a la Transparencia Municipal” al ministro José Leonel (Neney) Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), por sus aportes al desarrollo de la municipalidad y de los municipios del país.

La estatuilla del patricio Juan Pablo Duarte, que simboliza la distinción, fue entregada por el presidente de Fedodim, Ramón Santos y el director Ejecutivo Pedro Richardson en el salón de conferencias de Propeep, en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte (el Huacal) en Santo Domingo.

Al entregar el galardón, Richardson explicó que el premio que se otorga cada año, es en atención a los aportes ofrecidos por personalidades a los gobiernos locales.

Dijo que la entidad hace la entrega de la estatuilla del patricio fundador de la República, por ser el primer municipalista del Nuevo Mundo.

“Neney, como todos le llamamos, es un actor vinculado a los gobiernos locales por muchos años, que es lo que nosotros estamos distinguiendo”, manifestó Richardson.

Sostuvo que Cabrera como legislador apoyó e impulsó en el Congreso todas las iniciativas dirigidas al desarrollo de los municipios y los distritos municipales, además de ser un abanderado de la conservación del medio ambiente, así como del buen manejo técnico y científico de los residuos sólidos en el país.

Destacó que “si hoy tenemos la Ley 225-20, que norma el proceso de gestión de los residuos, Neney fue una de las personas que jugó un papel estelar en su aprobación en el Congreso Nacional”.

De su lado, Santos al avalar las referencias y pronunciamientos de Richardson, dijo que la entidad hace entrega de la distinción al ministro en reconocimiento a la transferencia, inspirado en el legado del patricio Juan Pablo Duarte.

Al recibir la estatuilla de Duarte acompañada de la Bandera Nacional, Cabrera agradeció la distinción que le hizo Fedodim y dijo que “este honor que me confiere Fedodim, este premio Juan Pablo Duarte a las buenas prácticas y la transparencia, lo recibo con la humildad que me caracteriza en el nombre mío y de todos los directores y colaboradores que me ayudan en el desempeño que hemos tenido en Propeep”.

“Y sobre todo, lo hago en honor a nuestro presidente Luis Abinader, que es el abanderado principal de un ejercicio transparente al frente del Estado dominicano”, puntualizó el funcionario.

Asimismo, dijo que este galardón le obliga a seguir siendo riguroso en el manejo de los recursos públicos.

Además, se comprometió a continuar su apoyo y cooperación con los gobiernos locales y con una exhortación a los directores municipales para que continúen fortaleciéndolos de una manera eficiente, en contribución con el desarrollo sostenible del país.

