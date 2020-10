Fedobe y Cidefapon tratan temas de importancia para el desarrollo del béisbol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) Juan Núñez Nepomuceno, giró una visita de cortesía al presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Cidefapon) Mayor General Elvis Marcelino Feliz Pérez y fueron tratados temas importantes concernientes a nuestro deporte rey.

La visita fue en las instalaciones del Cidefapon en la Villa Olímpica en Santo Domingo Este, en donde Juan Núñez le presentó al Mayor General Feliz Pérez dos puntos importantes en materia del béisbol para los “Juegos Militares”, como son el béisbol femenino y la aceptación de jugadores con experiencia como refuerzos en el masculino.

“El país cuenta con una Selección Nacional de Béisbol Femenino que nos representó en el Mundial de 2018, y vuelve en 2021 al Mundial que efectuará en Tijuana, tenemos una Liga de Béisbol Femenino (LDBF), nuestra intención es que el béisbol femenino tenga presencia, así sea a modo de exhibición por dos años y luego lograr que sean parte de los juegos del Círculo”, expresó Núñez.

“En el caso del béisbol masculino, a raíz de la pandemia Covid-19, varias organizaciones de la MLB han dejado en libertad un sin número de muchachos que bien podrían estar presentes a modo de refuerzos en los cuatro equipos de las instituciones que componen los juegos del CIDEFAPON”, argumentó Juan Núñez.

El Mayor General Feliz Pérez mostró mucho interés en las solicitudes realizadas por el incumbente de FEDOBE, y más por el tema del béisbol tras expresar que fue jugador de dicha disciplina.

“Ambas ideas las veo bien, y me gustaría presentarles su propuesta al Ministro de Defensa Teniente General Diaz Morfa, y es que el ministro es un deportista así me lo expresó y necesito primero que él me dé el visto bueno para luego poder sentarme a hablar con los comandantes”, aseveró el Mayor General Feliz Pérez.

El presidente de CIDEFAPON, reiteró su apoyo a Núñez Nepomuceno en una posible inclusión a los juegos del Círculo, del béisbol femenino y jugadores con experiencia dejados en libertad por sus equipos, dejando en claro que él representa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y esto debe ser una decisión tomada en conjunto.

“Nosotros tenemos muchos atletas en nuestras filas y en las demás instituciones, y todos ellos nos llenan de orgullo cuando en playas extranjeras salen a representarnos como miembros del Team Dom, desde mi posición como presidente del CIDEFAPON velaré siempre por estos muchachos que son un orgullo nacional, cuenten con mi apoyo”, terminó diciendo el Mayor General Feliz Pérez.