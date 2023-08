Federico Reynoso confía obtendrá candidatura a senador por Santiago, tras anuncio de Eduardo Estrella

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Federico Reynoso, aspirante a la senaduría de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha expresado su optimismo en relación a sus posibilidades de obtener la nominación de la organización política, luego del anuncio realizado por Eduardo Estrella en el que indicó que no buscará la reelección.

Al participar en el programa «El Nuevo Diario Santiago», que conducen los periodistas Glenn Davis Felipe y Adalgisa Castillo, cada día de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. por El Nuevo Diario Tv, Reynoso admitió que había disminuido su actividad debido a que la posición de reserva estaba destinada al partido Dominicanos por el Cambio. Sin embargo, tras el anuncio en las redes sociales del presidente del Senado de que no continuará en la contienda, Federico Reynoso ha revitalizado su interés y ha intensificado sus esfuerzos. Según indicó, las últimas encuestas mostraban a Eduardo Estrella liderando la lista, seguido de él.

El aspirante resaltó que considera ser el candidato más adecuado para esta posición. Hasta el momento, solo dos personas han manifestado su interés: él mismo y la gobernadora de Santiago, Rosa Santos. En cualquier circunstancia o modalidad que el partido elija, Reynoso aseguró que apoyará y respetará la decisión del partido.

En otros temas, el portavoz del presidente en la Ciudad Corazón también abordó la participación del mandatario y la movilización que se llevará a cabo el jueves 16 de agosto. Además, confirmó su asistencia al desfile dominicano, donde se dirigirá a los presentes.

En relación a la posición del partido en la zona norte y, específicamente, en Santiago, se destacó que aunque es un terreno variable y complejo en términos de votantes, en las pasadas elecciones el presidente ganó en la ciudad con un 64 por ciento de los votos. Si las elecciones fueran mañana, se prevé que el presidente ganaría con un 54.2 por ciento. En las elecciones municipales, se estima que, si el candidato fuera Ulises, ganarían con un 50 por ciento.

Resaltó la fortaleza y unidad del partido en Santiago, que los llevó al poder en 2020. Esto, sumado a las inversiones en la provincia, incluyendo proyectos como el monorriel, la ampliación de la autopista Duarte y el saneamiento del río Gurabo, demuestra el compromiso del presidente con la ciudad.

Criticó la gestión de gobiernos pasados en Santiago, señalando proyectos innecesarios como el elevado en la avenida Juan Pablo Duarte. Aseguró que el actual año electoral asegura la alcaldía para el partido.

Sobre los avances en las obras de las carreras y la autopista Duarte, se informó que en dos meses se espera la entrega de las mismas. El teleférico y el monorriel están programados para su inauguración a finales de este año y principios de 2024.

Exhortó a los santiagueros a visualizar la ciudad como la más moderna de América Latina y destacó su potencial turístico, con monumentos como el Gran Teatro del Cibao y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

