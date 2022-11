Federaciones y asociaciones de comerciantes apoyan medidas de Abinader contra delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diversas Asociaciones y federaciones de comerciantes detallistas del Gran Santo Domingo ofrecieron este martes su apoyo total a las medidas y pronunciamientos del presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a enfrentar la delincuencia con gran decisión.

Martina Ventura, presidenta de Fedemujer; William Lantiagua, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santo Domingo Norte, y Milciades Tejeda, presidente de la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste, expresaron que las decididas palabras del presidente Luis Abinader de que el Gobierno y la Policía enfrentarán la delincuencia en cualquier terreno les llena de seguridad y esperanzas de que miles de comerciantes detallistas tengan su integridad física y sus inversiones aseguradas.

De acuerdo a una nota de prensa, los mismos saludaron la firme decisión del gobernante, y se mostraron dispuestos a apoyar estas y cualquier otra medida que lleve tranquilidad al pueblo dominicano y al sector detallista de manera muy especial.

Entre las federaciones y asociaciones que brindaron su apoyo total al gobernante, se encuentran; la Federación de comerciantes de Santo Domingo Oeste, la Federación de comerciantes de la mujer Dominicana (fedemujer) la Asociación de Comerciantes Detallistas de San Felipe INC. (Acodefe) Asociación de Comerciantes Unidos de Santo Domingo Norte, INC. RNC (Acusadono) y la Asociación de Comerciantes y buhoneros de Guaricano Inc.,( Acobugu).

También, la Asociación de Comerciantes de la Red de Abasto Social, Inc. (Acorás) Asociación de Comerciantes Detallistas de la Hacienda Estrella, y la Asociación de comerciantes detallista de caballona, Asocodeca.

Recientemente el presidente Luis Abinader en un enérgico discurso en el Club San Carlos frente a decenas de comunitarios de barrios del Distrito Nacional, llamó a los delincuentes a entregarse o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y el Gobierno. “Los que tienen otra decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno”, enfatizó.

A esto se agrega la promulgación este viernes 18 de noviembre, por parte del presidente Abinader, de la Ley 361-22 que permitirá al Ministerio Público perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima.

Con esta modificación, el indicado delito deja de ser un hecho punible de acción pública a instancia privada, y pasa a ser simplemente de acción pública.

Relacionado