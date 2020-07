Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas reconoce aportes de Alberto Perdomo Piña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas reconoció los aportes del Tesorero Nacional, licenciado Alberto Perdomo Piña, para el desarrollo de este esta disciplina deportiva en la República Dominicana.

El reconocimiento tuvo lugar en el despacho del funcionario público y fue encabezado por una delegación de la directiva de esa institución, encabezada por el presidente de la Fedopesas, William Ozuna.

Los directivos de la entidad deportiva aprovecharon su visita al señor Perdomo Piña para resaltar la colaboración hecha por el licenciado, antes de su salida como funcionario público el próximo 16 de agosto.

Ozuna recordó que desde el 2014 hasta la actualidad el funcionario ha sido un eficiente colaborador del deporte de las barras, los discos y la plataforma.

El presidente de Fedompesas entregó una placa a Perdomo Piña, en compañía del secretario general de la institución, el doctor Bolívar Vargas Candelario, el tesorero Reymundo Gantier y Luigino Matos, asistente del principal directivo de la federación.

Ozuna precisó que como funcionario y como ciudadano, Alberto Perdomo tuvo un desprendimiento fuera de lo normal para ayudar y colaborar con el deporte en general y en particular con la disciplina de levantamiento de pesas.

“Hemos venido a su oficina para testimoniarle la gratitud institucional y personal que tenemos con usted, por el denotado y desinteresado apoyo que nos ofreció en estos últimos seis años”, manifestó.

Ozuna dijo que el mayor soporte dado por el funcionario tuvo que ver con la celebración en el país de los Campeonatos Panamericanos de Pesas del 2014 y 2018 celebrados en Santo Domingo.

En ambos eventos que reunieron a cientos de atletas de 24 países de América, Alberto Perdomo encabezó el Comité Organizador y el éxito de los dos eventos continentales fue elogiado por atletas, técnicos y dirigentes de esas naciones.

“Alberto no solo fue un canalizador de la obtención de los recursos necesarios para el organizar y celebrar ambos campeonatos, sino que se entregó en cuerpo y alma y con una presencia activa en el día a día, antes, durante y después de la celebración de los panamericanos”, concluyó Ozuna.

Un gesto noble

De su lado, Perdomo Peña dijo que estaba “halagado por este bello y noble gesto de la federación y de sus dirigentes”.

Sin embargo, advirtió a los dirigentes de Fedompesas que “no me van a alejar de esta disciplina”.

“Ustedes me han sorprendido. Recibo este homenaje con humildad, pero les digo que sólo dejaré de ser funcionario, pero no me apartaré de la familia de levantamiento de pesas”, manifestó.

“Me voy del cargo, pero me mantendré unido a ustedes y al deporte colaborando de la misma manera como lo he hecho desde hace un tiempo a esta parte. Me han tomado por sorpresa y les soy honesto, es un gesto que no esperaba, porque no consideró como parte esencial de esta familia”.

Alberto Perdomo Piña estuvo acompañado por su asistente Anderson Ferreira y Elisandro Pérez, director administrativo de la Tesorería Nacional.

