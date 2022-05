Federación de Taxistas exige al NYPD pronta captura de atracadores que dejaron grave a taxista dominicano en El Bronx

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La Federación de Taxistas del Estado de Nueva York que preside el empresario de las industria Antonio Cabrera (Tuly), exige al Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) la pronta captura de los atracadores que dejaron grave y con un ojo en riesgo de perderlo al taxista dominicano Carlos Infante en una calle de El Bronx, añadiendo que los delincuentes ya fueron identificados.

Dijo que la federación busca que los medios actualicen la noticia a ver si se da con el paradero porque se tienen las evidencias del crimen cometido, las fotos y el taxista que todavía no se ha recuperado ni física ni mentalmente.

Infante fue asaltado violentamente el jueves 17 de marzo a las 5:30 de la mañana y es afiliado a la base Prestige Car Service en El Bronx.

Tomó una llamada vía la base Riverside Car Services en el Alto Manhattan a través del sistema de llamadas compartidas, cuando recogió a la pareja frente al edificio 3560 de la avenida Webster y Gun Hill Road en ese condado.

“Solamente falta que el culpable pague por lo que hizo y cometió, porque si se permite que estos crímenes sigan quedando impunes es como una motivación más para aquellas personas que quieren seguir haciendo esto contra la industria del taxi y sobre todo, contra hombres trabajadores que necesitan cada día llevarles sus sustentos a las familias, pero no pueden hacerlo de manera legal y eso es lamentable”, añadió Cabrera.

Explicó que la inercia de la policía para capturar a los sospechosos genera una desconfianza absoluta en el trabajo de la uniformada aunque se sabe que la cantidad de crímenes que se están cometiendo no solamente en la industria del taxi, son también en la industria del taxi, los trenes y las calles de la ciudad y las comunidades, tiene a la policía bastante ocupada.

“Pero yo entiendo que ellos deben de ir resolviendo los casos en la medida en que se van presentando y con la posibilidad de dar prioridad a los casos más viejos”, sostuvo.

“Si la policía se concentra solamente en los casos nuevos, entonces los viejos no se van a resolver nunca y siguen impunes”, precisó.

Cabrera recordó que la recompensa inicial de $3,000 dólares por información sobre el paradero aportada por él y la federación, sigue vigente por lo que se espera que alguien se comunique con el NYPD para aportar los datos que lleven al arresto y enjuiciamiento de los atracadores.

“Totalmente, la recompensa de los 3 mil dólares para quien de información que conlleve a la captura de esa gente, todavía la Federación de Taxistas la mantiene vigente para poder detener a esos delincuentes”, añadió.

“La única manera que la federación se puede sentir un poquito más confiada y por lo menos segura de que cuando le pase algo a alguno de los integrantes, se vea que los crímenes contra los taxistas no se queden impunes ni en el vacío como si no hubiera ocurrido nada y eso, es lamentable”, expuso Cabrera.

Sobre la situación actual del taxista, dijo que Infante está en terapia intensiva para ver si puede recuperar nuevamente al ciento por ciento la visión.

“Y no solamente la visión, los traumas mentales que tiene él que todavía no ha podido comenzar a trabajar ni nada, no tiene ni siquiera la idea de lo que va a hacer con él, porque su futuro es incierto por lo que le hizo ese delincuente”, agregó.

“Esa situación es la que hace imperiosa la necesidad de que capturen a esos delincuentes”, dijo Cabrera.

Relacionado