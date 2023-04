Federación de Pentatlón en el ojo del huracán por irregularidades, según reportaje de Nuria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Otro escándalo en una federación deportiva pone en el ojo del huracán a Freddy Núñez Jorge, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.

Las irregularidades son una constante en la gestión de Freddy Núñez al frente de esa federación, según un reportaje del programa Nuria del sábado en la noche.

En un reportaje extenso, Nuria habló con empleados, exempleados y hasta con un hijo de Freddy Núñez, quien es el primer vicepresidente de esa federación.

“A cada rato él mandaba hacer un cheque, hazme un cheque de tanto y después le ponemos un concepto, ahí no se mueve una hoja sin que él lo autorice…Nosotras teníamos que ir al banco…. cambiar esos cheques y entregarle ese dinero”, dijo al programa una dama en calidad de anónimo, quien fue secretaria de esa federación, apostada en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Dice parte del programa que “muchos de los cheques están a nombre de las diferentes secretarías que han pasado en estos 10 años de gestión”.

El programa N Investigación Periodística presentó un programa en el que se evidencia el manejo arbitrario en el presupuesto de esa institución.

Dice el trabajo de Nuria que el presupuesto mensual de esa federación oscila en 450 mil pesos, de los cuales un 61 por ciento, según una relación de gastos de mayo 2022, corresponde a gastos fijos administrativos.

En la nómina del pasado mes de febrero, se encontró entre otras a Deisy Mercedes Recio, que pertenece a la federación desde hace más de 10 años, y figura como encargada de alto rendimiento, cargo inexistente en otras federaciones con 9,500 pesos mensuales.

La Fedopem, que fue fundada en el país en 2000 es la organización encargada de dirigir este deporte olímpico en el país, que consta de cinco pruebas: natación, esgrima, salto ecuestre, tiro con pistola láser y carrera a pie.

El reportaje narró que la Fedopem está bajo la administración de coronel retirado Freddy Núñez Jorge de 64 años, pensionado por el Ministerio de Defensa con 52,500 pesos. Tiene más de una década al frente de la Federación, pero antes fue presidente de la Asociación de Boxeo del Distrito, de donde fue expulsado de por vida del cargo porque no manejaba bien los asuntos de ese deporte y otras irregularidades, según citó la prensa en el 2004. Hoy, casi 20 años después se vuelve a destacar por cuestionables acciones.

Aunque también hay recibos de pagos con diferentes conceptos y montos a su nombre, como este de 8,000 pesos y este de 16,000, que dicen pago a secretaria, el problema es que Deisy dice ser psicóloga y no tener formación en ninguna disciplina deportiva, aunque esta posición no parece ameritar mucha preparación, pues nos explica que su trabajo es estar pendiente si les falta algo a los atletas, pero ni siquiera sabe cuántos son, cuenta el reportaje.

En uno de los fragmentos del programa se escucha a Deisy responder preguntas sobre sus funciones en la institución no un miembro del programa: “Eehh… yo ahora mismo yo no tengo el monto exacto porque yo estoy de licencia… Ehh no tengo el monto exacto así… yo no soy entrenadora… soy la secretaria general de la federación”, indicó.

Añade el reportaje que unos 100,000 pesos se destinan para pagos a entrenadores, atletas, técnicos y asociaciones, para estas últimas solo en el 2022 se destinaron más de 420 mil pesos, según las informaciones existen en: Barahona, Puerto Plata, Nagua, Higüey, La Vega, Santo Domingo y Distrito Nacional.

“Curiosamente la asociación de Santo Domingo esta representa Deisy Mercedes (la hija de crianza del presidente que mencionamos) y quien también recibe ayudas como vemos en un cheque 1,440 pesos para la compra de esta receta médica.

Así lo denuncia el ex entrenador de la selección nacional de Pentatlón Orlando Salvador, quien estuvo en la federación por 5 años y salió por falta de unos pagos, pero no sin antes descubrir que habían falsificado su firma para cobrar por él.

Los que sí reciben pagos son por ejemplo: Evaristo Ozoria, en nómina con 10,000 pesos como entrenador de atletismo de Nagua, y es además tesorero de la Federación, y se traslada desde Nagua a Santo Domingo, ocasionalmente para firmar de dos a tres talonarios de cheques, en blanco, que el propio presidente nos muestra.

Al ser cuestionado por Nuria sobre el monto más alto por concepto de combustible, Freddy respondió que habían sido 40 mil pesos.

Para el pago del seguro de su vehículo utiliza los fondos de la federación y un ejemplo de ello fue el cheque al que tuvo acceso la producción del programa, fechado del 04 de noviembre de 2022 a orden de Juan Ramon Etanislao, por un monto de 38,000 pesos por concepto pago a seguridad campeonato Norceca y Panamericano, el problema es que este señor no prestó estos servicios.

Otra secretaria con evidente miedo, se le preguntó si está de acuerdo que pongan los cheques a nombre de ella, y su reacción no deja ninguna duda de que no está conforme.

Vendió un autobús marca Jinbet modelo Haise, fue vendido el 03 de marzo de 2022 a Dany Diaz, por 450 mil pesos, y un Bote color blanco por un monto de 140,000 pesos.

Ambos montos fueron a la cuenta de la federación, pero curiosamente luego del depósito de la venta del bote, el 12 de agosto de 2022 Freddy firmó un cheque por la suma de 138,000 pesos, por concepto montaje Norceca 2022 a nombre de su secretaria Karen.

De hecho, una de las empleadas está siendo investigada en estos días, justo cuando realizamos este trabajo de investigación porque supuestamente falsificó la firma del presidente y se apropió de miles de pesos.

