Federación de Maestros de NY advierte sobre reapertura de escuelas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Federación Unidad de Maestros (UTF), advirtió que de reabrirse las escuelas de la ciudad el 10 de septiembre, será una de las mayores debacles de la historia por los estragos que causará la pandemia entre los estudiantes, que volverían planteles con aulas obsoletas y edificios deplorables sin ninguna seguridad para la protección de los educandos, profesores y el personal administrativo.

La advertencia viene días después que numerosos pediatras en su mayoría dominicanos del grupo médico SOMOS, alertaron a las autoridades sobre el riesgo que enfrentarían los alumnos del sistema educativo más grande de Estados Unidos.

El líder de la UTF, Michael Mulgrew, dijo el martes en una conferencia de prensa que las escuelas de Nueva York no están preparadas para ser reabiertas, especialmente en momentos que se registran rebrotes de COVID-19 en varios sectores de la ciudad.

“En este momento, creemos que si reabren las escuelas el 10 de septiembre, será una de las mayores debacles de la historia”, advirtió el dirigente sindicalista.

Añadió que los maestros afiliados a la UTF están listos para declarar una huelga en el caso de que el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, insistan en la reapertura de las clases presenciales.

No obstante, la arquidiócesis católica de Nueva York, dijo que sus colegios y escuelas en toda la ciudad, están listos para ser reabiertos, asumiendo todos los protocolos de COVID-19, pero la mayoría de los padres se han plantado firmes en que no enviarán a sus hijos a las aulas.

Mulgrew, especifió que el paro de maestros se haría, sin las escuelas no cumplen con todos los requisitos y que ningún plantel debe ser reabierto sin antes asegurarse de que cumple con los protocolos por la pandemia.

“Si comprobamos que una escuela no es segura, estamos preparados para ir a los tribunales y tomar una acción legal como trabajadores de la educación”, adelantó Mulgrew.

La UTF dio a conocer su propia lista de protocolos de seguridad en las escuelas.

Mulgrew dijo que la federación desplegó 100 investigadores que recorrieron 1,400 escuelas y darán a brevedad sus diagnósticos sobre las condiciones de los planteles.

Entre las recomendaciones de la UTF que coinciden en gran parte con las medidas de las autoridades estatales y municipales de salud, están las de que se debe suministrar a las escuelas el kit de protección PEP para garantizar la limpieza, separación de seis pies entre pupitres, una enfermera en cada escuela, sala de aislamiento y / o cuarentena para estudiantes que presenten síntomas de COVID-19.

También un plan de respuesta definido y un equipo eficiente para combatir las infecciones, estudiantes y maestros deben ser examinados y comprobar que son negativos antes de que se les de acceso al interior de las escuelas.

La UTF, pidió al alcalde que siga el informe de seguridad de las escuelas antes de reabrirlas.

El alcalde ha prometido que las escuelas tendrán lo necesario para enfrentar COVID-19 antes de ser reabiertas.

“Estas no son las escuelas de los alcaldes, no son mis escuelas, son las escuelas de la comunidad”, respondió Mulgrew, que sostuvo que la ciudad pasó por un infierno y volvió, “y no vamos a volver al infierno debido a agendas políticas miopes.

Se recuerda la ley Taylor, les prohíbe a empleados de la ciudad en ciertas categorías como los maestros irse a la huelga, y de hacerlo enfrentan multas altísimas y otras sanciones, pero Mulgrew, advirtió que aunque la UTF viole esa ley, se irían a la huelga.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, se unió a las voces que se oponen a la reapertura de las escuelas, diciendo que “debemos retrasar las clases presenciales hasta que las medidas de seguridad adecuadas no sólo se anuncien, sino que se apliquen realmente. Orgullosos de unirnos a la UFT en pedir una verdadera seguridad escolar hoy”.

Departamento de Educación responde

En un comunicado, el Departamento de Educación (DOE) respondió que tiene un plan fuerte y está listo para cumplir con todos los protocolos, incluso, todos los pedidos por la UFT.

Por su parte, el canciller de educación, Richard Carranza, de origen mexicano dijo que ha ordenado al DOE una evaluación de los sistemas de aire acondicionado en las escuelas de la ciudad.

Un millón, 200 mil estudiantes forman parte del sistema escolar de Nueva York, mientras la UFT recordó 750,000 estudiantes necesitarán ser sometidos a las pruebas de COVID-19 entes del 10 de septiembre.