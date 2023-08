Fedda advierte el peligro de ofrecer recompensas cuantiosas por mascotas extraviadas 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda), Guillermina Selman, aconsejó no ofrecer recompensas jugosas luego de la desaparición de una mascota, ya que puede ser una motivación para los delincuentes.

Manifestó que el generoso acto de algunos propietarios que ofrecen recompensas exageradas como incentivo, puede abrir un abanico de problemas potenciales, porque los delincuentes perciben que el animal tiene un alto valor económico y podrían quedárselo para reproducirlo o extorsionar a los dueños.

“El problema de los animales es que hay personas que cuando se le extraviaron sus mascotas empiezan a ofrecer recompensas hasta que eso abre un abanico, porque personas que son delincuentes ven una oportunidad y dice: esta gente hace lo que sea por su animalito”, comentó.

Durante su participación en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Selman aconsejó que en lugar de especificar una cantidad, simplemente indicar en las publicaciones que se ofrece una recompensa, para evitar que los delincuentes tengan una percepción clara del valor económico de la mascota extraviada.

(Ver programa).

“Cuando van a ofrecer recompensa no pongan cantidad, sólo pongan: ofrecemos recompensa, ahí la persona no puede decir, es muy poca, no me interesa o si es muy grande, despierta sospecha de que el animalito vale mucho”, expuso.

De igual forma, subrayó la importancia de publicar una foto de alta calidad del animal perdido, junto con los detalles pertinentes, como la ubicación de la desaparición y números de contactos legibles para facilitar la comunicación.

“Siempre le pongo a las personas todo lo que tienen que hacer cuando se les pierde una mascota: publicar una buena foto, publicar los datos del animalito, donde se perdió y es importante poner los numeros de teléfonos grandes”, detalló.