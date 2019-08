FEDACAMA llama a paro general de verificación de contenedores procedentes de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Domínico Americana de Carga Marítima y Aérea (FEDACAMA), radicada en los Estados Unidos y la República Dominicana, llamó este viernes a un paro de verificación de los contenedores procedentes desde los Estados Unidos hacia el país.

En un documento de prensa FEDACAMA precisa que la decisión que han tomado se debe a la nueva ley que ha puesto en marcha la Dirección General de Aduanas, que tiene que ver con la reducción a dos personas de la cantidad del personal necesario para supervisar y manejar la carga provenientes de dominicanos que les envían a sus familiares desde los Estados Unidos.

Citaron entre las medidas adoptadas por la DGA, la de circunscribir el acceso a zona primaria aduanera a solo dos representantes por cada agencia de envío, en lugar de los seis y hasta siete que intervenían, medida que se suma a las que aplican las empresas operadoras de los puertos en las áreas restringidas, como se hace en todas partes del mundo.

De acuerdo con FEDACAMA la DGA tomó la disposición de reducir su personal, por los numerosos hallazgos de ilícitos -cigarrillos, instrumentos monetarios (dólares), armas, municiones, entre otros, según Aduanas.

Según Aduanas, la decisión forma parte de la depuración del proceso de inspección de la mercancía que llega en cajas y tanques, acción que se efectúa ante la presencia de la persona a la que viene consignado el envío o, en su defecto, su representante, y en el que también participan oficiales de las demás agencias del Estado que intervienen en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

En tal sentido, la Federación repudia categóricamente esas acusaciones de parte de la Dirección General de Aduanas y llama a consensuar la importante labor que las empresas navieras realizan a la sociedad dominicana y a la economía nacional. Fedacama destaca que la logística administrativa y la responsabilidad de cada embarcador reside en la entrega intacta de la carga como el cliente la empacó, ya que leyes estrictas en los Estados Unidos requieren el fiel cumplimiento de este servicio global de mensajería”, indican.

Manifiestan que una reducción del personal como lo ha dispuesto Aduanas, generaría más tiempo en consolidar la carga dentro del contenedor y asimismo una pobre supervisión de todos los efectos personales removidos para verificación. Esta razón nos llama el requerirle que extienda por un período de un mes esta nueva disposición hasta que podamos generar un mejor método común portuario”.

Instaron también a la institución estatal aduanera a mitigar los ataques innecesarios a los embarqueros dominicanos “que día a día hacen de sus diario vivir una actividad humanitaria y de servicio al país, pero que en cambio otras consolidadoras multinacionales generan estragos en el contrabando ilícito de drogas, cigarrillos , armas de fuego y negociaciones comerciales monumentales y sin embargo se nos acusa de ser nosotros los propiciadores de esto, solo por encontrar un par de tenis o un efecto personal totalmente legal en los destinos de su procedencia”.

Fedacama dice que llama a las autoridades de la Dirección General de Aduanas a respetar, trabajar y construir una mejor república a través del respeto y la dignidad del trabajo del dominicano en el exterior y la aportación que este hace a su familias y a la economía nacional.

“Agregamos a través de las comisiones representativas que Fedacama se ha hecho eco de que el Puerto de Haina no tiene la capacidad para el volumen de carga a ser verificado”, acotaron.

Expresan que Aduanas recibe el pago para tener 5 personas dentro de los cuales se pagan el servicio de estibadores unos 13,000 pesos dominicanos, que serían 250 por grupo de 40 pero solo obtienen unos 150.

Precisan que el puerto no cuenta con equipos adecuados para la desactivación de los contenedores para hacer la clasificación, además de que los equipos son escasos, el personal de puerto no tiene logística como cinta adhesiva para cerrar cajas. De igual forma no tienen las cuchillas ni la capacidad para cerrar las cajas a tiempo para llenar los contenedores y sean despachados al almacén.

Sostienen que el personal destinado para mover las cajas debe ser un equipo responsable de la empresa que todo lo que salga del contenedor entre al mismo, como expresa el acuerdo entre el embarquero y sus clientes.

“Son muy recurrente las pérdidas de efectos personales, la confusión y robo en los recintos aduanales de Haina. Además de que el equipo profesional de estibadores hacen de la logística de entrega un buen servicio de entrega de la carga a sus dueños.

Fedacama bajo una comunicación al director general de Aduanas reitera y ratifica los lazos y acuerdos establecidos en una reunión ejecutiva con la directiva de nuestra entidad, que dentro del marco de nuestra conversaciones hemos logrado crear el perfil de un futuro cierto para el manejo de la carga humanitaria tan necesitada por familias dominicanas. Además, de ayudar a fortalecer la aportación económica prestadas dentro del desplazamiento de carga a través de los puertos dominicanos.

“La primera orden del día establecida durante nuestra reunión y en tratado consensual acordamos en un prototipo colaborativo para tratar los asuntos de mutuo interés en las aduanas en conjunto con las13 propuestas presentadas a la DGA para ser desarrolladas entre las dos instituciones, estas están dirigidas a formalizar la firma del primer acuerdo de cooperación entre las dos instituciones”, expresa el comunicado.

Continúa explicando que “permítanos en razón de continuar los procesos colaborativos el mencionar a continuación asuntos logísticos que en los pasados 30 días han sido abordados y resueltos en mérito a la ardua comunicación entre la DGA, la HIT y Fedacama”.

La Federación en interés de ayudar a la DGA y la HIT para el mejor desenvolvimiento de la operaciones aduanales está inmerso en la elaboración de un Plan de Logística Portuaria para Carga Humanitaria, dentro del cual estarán plasmadas las adversidades más comunes encontradas por las empresas embarcadoras y que deberían servir para mejorar y hacer más eficiente el proceso de la carga en los puertos.

Acotaron que en la última semana de Julio uno de los temas de logística del puerto más reciente fue el cambio en la cantidad de contenedores a ser verificados por día, reduciendo la cantidad de contenedores a ser verificados de acuerdo a la solicitud de las empresas, por lo que entienden que esa nueva medida no obtuvo una solución satisfactoria para la HIT, donde se acordó que no sería posible coordinar la logística desde esta estrategia, por la complejidad y dificultad en el tiempo requerido para la presentación de las solicitudes de verificación. Agregaron que los atrasos encontrados por empresas con más de 4 a 5 contenedores, incluyendo la acumulación de contenedores de semana a semana. LF/lf,mg.

Fedacama valoró la colaboración y manejo de la comunicación e inteligencia portuaria como vínculo que ayudó a Fedacama a coordinar respuestas a las asociaciones, exhortando a esperar las primeas pruebas, prestando más tiempo y oportunidad para esta nueva estrategia.

En este caso, la HIT decidió regresar a la cantidad de verificación establecida anteriormente, todo esto, en entendimiento que las navieras están retrasando la entrega de contenedores dado a cambios de ruta y puertos. Dentro de las propuestas que FEDACAMA está generado sobre el “Plan de Logística Portuaria para Carga Humanitaria” se encuentra el etiquetaje de información legal sobre los ilícitos, esta buscará educar al cliente embarcador sobre sus derechos y consecuencia en caso de envío de material ilícito dentro de cajas, tanques o paquetes y la rigidez en perseguir a través de documento a todo aquel que rompa la ley.

Recordaron que la etiqueta será adherida en cada caja y tanque embarcado por los miembros de la Federación. En vísperas de escribir esta correspondencia, llegó a nuestra atención una nueva disposición de la Dirección General de Aduanas de reducir el número a dos personas por consignatario en el área de la zona de verificación.

“Sería de nuestro interés y el de las asociaciones que conforman la Federación el de permitir la elaboración de nuestra respuesta a la necesidad de mantener un número estándar del personal que debe estar presente dentro del recinto de verificación. Este estándar describirá razones por que es importante la estricta vigilancia de la carga una vez fuera de los contenedores y puestas en áreas de verificación”, concluye el comunicado de FEDACAMA.

