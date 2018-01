Fecha de presidenciales en Venezuela no se ha acordado, dice opositor Florido

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Caracas.- El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró hoy a Efe que la fecha de las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año en el país no ha sido acordada en la mesa de conversaciones en República Dominicana.

“Sobre esa materia de fechas no hay todavía un acuerdo, entonces no me atrevería yo a decir hacia dónde está orientado eso”, dijo el legislador, que explicó que este punto no se ha decidido, entre otras razones, porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria y la celebración de las presidenciales.

El jefe de la delegación chavista en el diálogo, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, mostró ante periodistas en Santo Domingo un supuesto borrador de acuerdo en el que se establece que las presidenciales se harían en el segundo semestre del año.

Al ser consultado sobre esto, Florido remarcó que la única propuesta debatida en la mesa es la elaborada en la primera sesión del diálogo el pasado 1 y 2 de diciembre por los cancilleres que actúan como garantes del proceso.

Reiteró que lo “electoral” es uno de los puntos “trancados” en la mesa de diálogo pese a que la oposición, aseveró, ha manifestado su intención de aprobar la propuesta de los cancilleres en este sentido y en el otro tema discordante: el destino de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Este foro conformado solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y numerosos Gobiernos ejerce desde agosto pasado las funciones legislativas en el país, así como un poder incontestable sobre todas las instituciones.

Florido, presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento y directivo de la formación Voluntad Popular (VP), señaló que sobre este tema la oposición ha planteado la disolución de los dos cuerpos parlamentarios que hoy existen en el país y eso tampoco “le gusta” al Gobierno.

“Que renuncie tanto la Constituyente (sus miembros) como todos los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento), y elijamos con la nueva elección presidencial un solo Parlamento, que Venezuela tenga un solo parlamento”, indicó.

El dirigente de VP explicó que sobre la renovación del Poder Electoral venezolano, otro de los puntos exigidos por la oposición, tampoco hay acuerdos, aunque estimó como posible lograr que el Consejo Nacional Electoral sea comandado por dos rectores cercanos a cada una de las partes, y por un quinto que sea elegido “de común acuerdo”.

“Hay gente que puede ser aceptada por ambas partes (…) incluso introduzco la posibilidad de buscar a una persona fuera del país (…) alguien que pueda cumplir con las condiciones”, dijo.

Remarcó sin embargo que esto no ha sido planteado pero pudiera ser viable pues se inscribiría en un “acuerdo de Estado” si las negociaciones llegan a buen término.

Agregó que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, facilitador en el proceso a solicitud del Ejecutivo venezolano, presentó a las partes una propuesta al margen del documento de los cancilleres aunque “no muy divergente” y que no se ha debatido aún.

