FDFF presenta extenso calendario de competencias para el 2020, 13 internacionales y 8 en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF), dio a conocer un extenso calendario de competencias nacionales e internacionales, en las que participarán sus atletas.

De esas competencias, 13 serán en el extranjero, en las cuales participarán los atletas dominicanos, así como ocho en el país, las que incluyen nacionales de la misma FDFF que organizará una internacional, mientras que otros son de instituciones provinciales.

Esa entidad, según dijo su presidente, señor Tony Peña R., comienza sus actividades nacionales los días 22 y 23 de febrero con la competencia nacional, XXVI Copa Independencia de Fisiculturismo y Fitness, que será realizada en el hotel Jaragua de la capital dominicana.

El 9 y 10 de mayo, en el mismo lugar será el Mister and Miss República Dominicana para Novatos; 27 y 28 de junio, FDFF avala la San Pedro Fitness Cup, en San Pedro de Macorís y en julio, también supervisa el primer Mister Santiago Classic Cup.

El campeonato nacional, Mister and Miss República Dominicana, será los días, 1 y 2 de agosto en el hotel Jaragua; el 12 de septiembre FDFF avala el Punta Cana Fitness Pool, en el hotel Ocean Blue and Sand; del 9 al 13 de octubre, el IFBB Santo Domingo Fitnnes Open, en el Jaragua, para finalizar 21 y 22 de noviembre en La Gran Arena del Cibao, Santiago, con Mister and Miss Región Norte.

Las competencias internacionales en las que participarán atletas dominicanos, son: Del 14 al 16 de febrero, IFBB Angela Borges Fitness Cup, en Camborin, Brasil; del 23 al 26 de abril, Mister & Miss Universo, en Asunción, Paraguay; en mayo, del 16 al 18, Copa Diamante, en Trinidad & Tobago; del 22 al 24, Mister & Miss América, en Lima, Perú y del 29 al 31, IFBB Copa Mundial de la Panatta, en Rimini, Italia.

En junio, IFBB Campeonato Mundial de Niños, en Cacak, Servia; en julio, del 2 al 5, IFBB Darcy Beckles Diamond Cup’2020, en Barbados; del 17 al 19, Miami Grand Prix, en Miami, Florida, EEUU y en las mismas fechas, la copa Diamante Saint Marteen, en la isla San Martin.

En agosto, del 14 al 16, Giovannis Arenzs Classic, en Aruba y del 27 al 30, el 47º Campeonato Centroamericano y del Caribe, en Bogotá, Colombia; del 18 al 20 de septiembre, Arlnold Classic Europa, en Sevilla, España y del 4 al 9 de noviembre, es el Campeonato y Congreso Mundial de Hombres, en Xi’An, China, finalmente, la Asamblea anual de FDFF será en Santiago, en el mes de diciembre.

Anuncios

Relacionado